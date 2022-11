Spis treści: 01 Kradzieże samochodów w Polsce. Skradziony nie znaczy wyrejestrowany

Co ciekawe, w statystykach dotyczących tzw. "przestępczości samochodowej" zauważyć można duże rozbieżności. Przykładowo - zdaniem policji - w ubiegłym roku w Polsce skradzionych zostało 8 383 samochodów. Dla porównania, dane z Instytutu Samar mówią o 7 098 kradzieżach. Skąd bierze się tak duża różnica?



Kradzieże samochodów w Polsce. Skradziony nie znaczy wyrejestrowany

Dane policyjne dotyczą tzw. "przestępstw stwierdzonych" - sytuacji, w których ponad wszelką wątpliwość doszło do kradzieży pojazdu. Dane Instytutu Samar bazują natomiast na informacjach z wydziałów komunikacji i dotyczą samochodów "wyrejestrowanych z powodu kradzieży.



Wypada jednak pamiętać, że nie każde skradzione auto musi zostać "wykreślone" z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Część z nich udaje się przecież odzyskać i zwrócić właścicielom. W 2021 roku udało się wykryć sprawców 2 083 kradzieży samochodów. Oznacza to, że skuteczność działań policji wynosiła 24 proc.

Niestety, w wielu przypadkach informacja o odnalezieniu pojazdu nie jest dla jego prawowitego właściciela żadnym pocieszeniem. Auta często są zdekompletowane (wiele kradzionych jest "na części") lub noszą ślady licznych uszkodzeń (efekty siłowego otwarcia lub użycia do popełnienia innych przestępstw).



Warszawa stolicą złodziei samochodów

Zdjęcie Blisko 27 proc. ogółu wszystkich zanotowanych przez policję kradzieży samochodów w Polsce miało miejsce w Warszawie / Adam Burakowski/REPORTER / Agencja SE/East News

Warto pamiętać, że stolicą - w całkiem dosłownym tego słowa znaczeniu - przestępczości samochodowej w Polsce pozostaje Warszawa. W całym ubiegłym roku policjanci garnizonu stołecznego stwierdzili 2238 kradzieży samochodów. To blisko 27 proc. ogółu wszystkich zanotowanych przez policję kradzieży samochodów w Polsce. Mówiąc inaczej - co czwarte skradzione w kraju auto "zniknęło" w 2021 roku z warszawskich ulic.



Warto dodać, że mowa o przestępstwach stwierdzonych przez policjantów ze stolicy, a nie autach na warszawskich (będących na przykład w leasingu lub wynajmie długoterminowym) rejestracjach poruszających się w innych częściach kraju.



Najczęściej kradzione auta w Polsce. Lepiej wykup polisę AC

Jak poinformowało Interię Ministerstwo Cyfryzacji, w okresie od 1 stycznia do 23 października 2022 roku, z powodu kradzieży w Polsce wyrejestrowanych zostało 6 127 samochodów osobowych. Oznacza to, że średnio - wliczając w to niedziele i święta - z CEPiku "wykreślanych" było prawie 21 samochodów.



Chociaż na pierwszy rzut dane robią wrażenie, warto przypomnieć, że jeszcze dekadę temu - w 2001 roku - liczba stwierdzonych przez policję kradzieży samochodów osobowych przekraczała 51 tys. sztuk!



Które auta najczęściej wyrejestrowywane były w tym roku z państwowej bazy w wyniku kradzieży?



W tegorocznych statystykach - tu bez zaskoczenia - dominują pojazdy marek azjatyckich. W pierwszej dziesiątce najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży aut znajdziemy aż po dwa modele Hyundaia i Toyoty oraz - po jednym modelu - Kii i Mitsubishi. Do "chodliwych" zaliczyć też można auta użytkowe. W zestawieniu "top 10" znajdziemy bowiem aż dwa auta dostawcze.



