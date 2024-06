10 czerwca miliony aut znikają z Polski. Idź do urzędu, by uratować swoje

Już dzisiaj ruszyło długo zapowiadana czyszczenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Automatycznie zostaną z niej usunięte i wyrejestrowane samochody, co do których jest niemal pewne, że już dawno przestały istnieć. Dotyczy to ponad 7 mln pojazdów. Co jednak w sytuacji, kiedy system usunie samochód, który posiadamy i użytkujemy?

Zdjęcie 10 czerwca ruszyło wielkie czyszczenie CEPiK-u / Wojciech Strozyk/ / Reporter