Wrocław. Wielki pływak wypadł z ciężarówki na drogę rowerową

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 lipca, gdy kierowca ciężarówki DAF skręcał w lewo z ulicy Grodzkiej na Most Uniwersytecki. 39-letni kierujący ciężarowym dafem, jechał jezdnią ul. Grodzkiej i gdy skręcał w lewo na Most Uniwersytecki jeden ze stalowych pływaków zerwał się z liny zabezpieczającej i spadł na ścieżkę rowerową - informuje policja.