Tunel POW maszynką do zarabiania? Odcinkowy Pomiar Prędkości zbiera żniwo

Oprac.: Paweł Rygas Na drogach

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy, stanowiący część oddanego do użytku w grudniu 2021 roku odcinka trasy S2, to nie tylko nowa atrakcja Ursynowa, ale również... maszynka do robienia pieniędzy. Aż 1/3 wykroczeń zarejestrowanych w tym roku przez systemy odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce dotyczy właśnie tunelu POW.

Zdjęcie W tunelu POW pod Urysnowem zarejestrowano już 27 tys. przekroczeń prędkości / Jakub Kamiński / Agencja SE/East News