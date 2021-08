S61 - wyjątkowe odkrycie na budowie drogi

O zakończeniu prac archeologicznych na cmentarzu z XVIII-XIX wieku odkrytym w miejscowości Przykopka (woj. warmińsko-mazurskie) poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjątkowym odkryciem okazał się bursztynowy naszyjnik złożony z 35 korali i zawieszki w kształcie serca. W czasie prac przy wykonywaniu rowu odwadniającego wzdłuż południowej łącznicy węzła Ełk Wschód dokonano odkrycia licznych szczątków ludzkich. Analiza informacji archiwalnych wykazała, że drogowcy trafili na pozostałości dawnego cmentarza.



Reklama

W rezultacie do badań wykopaliskowych zakwalifikowano obszar o powierzchni ponad 60 arów. Na przebadanym obszarze zidentyfikowano 374 obiekty. Większość z nich pochodziła z okresu nowożytności, natomiast pojedyncze wiążą się również z II wojną światową. Pod pojęciem "obiektu" kryją się głownie groby szkieletowe oraz jamy z pojedynczymi kośćmi ludzkimi. Znaleziono także jamy gospodarcze i dołki posłupowe.



Zdjęcie Droga S61 - znaleziska archeologiczne / GDDKiA

W trakcie badań, oprócz bursztynowego naszyjnika składającego się z 35 korali i zawieszki w kształcie serca, natrafiono na liczne zabytki i materiały ruchome takie jak: monety z XVIII i XIX wieku, elementy stroju i biżuterię (szpilki, guziki, zawieszki, spinki, obrączki, koraliki, ozdoby głowy z brązowymi aplikacjami), przedmioty codziennego użytku oraz licznie występujące fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęce. Przedmioty zabytkowe są obecnie poddawane konserwacji, natomiast szczątki ludzkie przekazano do analizy antropologicznej.



Koszt prac budowlanych Ełk Południe - Wysokie to 686 mln zł, a całości projektu ponad 780 mln zł. Procentowe zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 34 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r. Realizacja trzech odcinków S61 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego o łącznej długości ok. 66 km jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility) w kwocie ok. 380 mln zł.



***