Trasa S3, przebiegająca przez zachodnią Polskę, jest nowoczesną drogą dającą wysoki komfort jazdy i bezpieczeństwo. Można na niej rozwinąć większe prędkości, ale na pewno nie jest to tor wyścigowy. Mężczyzna, którego policjanci zatrzymali do kontroli w poniedziałek, 31 stycznia, jechał tam z prędkością 223 km/h. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

24-latek, który jechał w stronę Szczecina, tłumaczył, że jego prędkość wynika z chęci "przepalenia EGR-a". Co ciekawe w pojeździe przewoził długą na całe auto drabinę. Za swoją jazdę kierowca ukarany został mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Warto zauważyć, że w warsztacie usługa czyszczenia zaworu kosztowałaby kilkaset złotych.



Co pocieszające, po pierwszym miesiącu działania nowego taryfikatora widać jednak wyraźny spadek liczby mandatów wystawianych za przekroczenie prędkości w powiecie gorzowskim. W styczniu 2021 roku było ich 637, w 2022 roku - 477.



