Pijany z zakazem prowadzenia wiózł trzeźwego. Trzeźwy miał prawo jazdy...

Dożywotni zakaz i ponad 2 promile alkoholu nie przeszkodziły 38-latkowi, by kierować samochodem marki Volkswagen Golf. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol radzyńskiej drogówki. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy mężczyzna w takim stanie przewoził trzeźwego pasażera, który... posiadał uprawnienia do kierowania!

Zdjęcie Kierowca auta miał zakaz prowadzenia pojazdów i 2 promile alkoholu / Policja

Reklama

W czwartek, około godziny 12:30, uwagę patrolu radzyńskiej drogówki, który poruszał się nieoznakowanym radiowozem, przykuł Volkswagen Golf, którego styl jazdy wzbudził podejrzenia mundurowych. Jego kierowca zastał zatrzymany do kontroli drogowej.



W czasie prowadzonych czynności okazało się, że kierującym golfem jest 38-letni mieszkaniec gminy Drelów. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że mężczyzna jest pijany. Urządzenie wskazało ponad 2 promile w jego organizmie. Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierujący posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.



Co ciekawe 38-latek w takim stanie przewoził trzeźwego pasażera, który posiadał uprawnienia do kierowania!



O dalszym losie 38-latka zadecyduje sąd. Kodeks karny za jazdę w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat. Mężczyzna musi się również liczyć z zapłatą świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych.

Reklama

***