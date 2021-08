Najlepsze trasy powrotu z wakacji. Zobacz, jak oszczędzić czas i pieniądze.

1 / 10

Trasy Zakopane Wrocław. Powrót z Zakopanego do Wrocławia nie należy do krótkich. O ile w dzień roboczy w godzinach wczesnopopołudniowych dystans ten można pokonać w niewiele ponad 4,5 godziny, to już w niedzielne popołudnia trzeba liczyć się z tym, że spędzimy w aucie nawet 5-6h. W celu zminimalizowania czasu jazdy polecamy wybrać trasę rekomendowaną lub alternatywną. Obie co prawda prowadzą przez płatne odcinki A4 (37,20 zł), wiążą się z minimum 5 fotoradarami i kontrolą (lub kontrolami) policji, ale za to gwarantują trasę krótszą aż o godzinę, w porównaniu z trasą przez Maków Podhalański, Wadowice, Katowice, Gliwice i Opole. Tutaj co prawda nie zapłacimy za bramki i oszczędzimy na kosztach paliwa, ale także nie unikniemy fotoradarów (5) ,kamer na światłach (Pyskowice) i odcinkowego pomiaru prędkości (Łosiów). No i godziny dłużej, spędzonej w aucie...