Znakomity kierowca F1 sprzedaje swoje Ferrari. Oczekuje rekordowej sumy

Ferrari Enzo to jeden z najbardziej kultowych modeli włoskiego producenta. W limitowanej produkcji powstało tylko 400 sztuk tego samochodu i do dziś stanowi on jeden z najchętniej poszukiwanych pojazdów przez kolekcjonerów. Niedawno na aukcję wystawiono jego prawdzie wyjątkowy egzemplarz - będący własnością samego Fernando Alonso.

Zdjęcie Fernando Alonso sprzedaje Ferrari Fot. monacocarauctions @Instagram /