Zgubiła samochód. Razem z psem...

​O tym jak zawodna może być pamięć świadczy przypadek 73-letniej mieszkanki powiatu polickiego. Kobieta była przekonana, że jej samochód został skradziony i zawiadomiła Policję. Jak się okazało 73-latka, po prostu zapomniała gdzie go zaparkowała.

5 grudnia przed północą dyżurny komendy w Policach otrzymał zgłoszenie o skradzionym samochodzie. 73-letnia kobieta twierdziła, że zaparkowała go na parkingu przy bloku. Dodała, że po południu jeździła samochodem do sklepu, ale później zaparkowała auto w tym samym miejscu co zwykle.

Zapewne kobieta nie zgłosiłaby kradzieży tak szybko, gdyby nie fakt, że tego dnia była na zakupach ze swoim psem i koło północy przypomniała sobie, że zostawiła go w samochodzie. Gdy zeszła na parking z przerażeniem odkryła, że auta nie ma. Natychmiast zgłosiła sprawę na policję.

Po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia, funkcjonariusze odnaleźli zaparkowany samochód przy sklepie, w którym kobieta tego dnia robiła zakupy. Pojazd był pozamykany i nie nosił śladów uszkodzenia. Jak się okazało do żadnej kradzieży nie doszło. Po prostu 73-latka zapomniała, gdzie zaparkowała swoje auto. Tłumaczyła, że tego dnia miała bardzo dużo rzeczy do załatwienia i przez ten cały pośpiech zapomniała o aucie. Pies cały i zdrowy wrócił do domu, a kobieta przeprosiła i podziękowała policjantom za pomoc.

