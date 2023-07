Zbudowałem Peugeota 9X8 szybciej niż eksperci LEGO. Ale oni mieli trudniej

PEUGEOT 9X8, hybrydowy hypercar, zrobił niesamowite wrażenie podczas stulecia 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Trudny wyścig pełen niespodziewanych incydentów i zmieniających się warunków pogodowych, nie skończył się dla francuskiej marki zgodnie z wymarzonym scenariuszem na stulecie Le Mans. Oba samochody PEUGEOT 9X8 przekroczyły linię mety, ale zajmując dopiero 8. i 12. miejsce w klasie Hypercar.

Zdjęcie Peugeot 9X8 wystartował w Le Mans w klasie Hypercar / materiały prasowe

Dokładnie miesiąc później profesjonalni "budowniczowie" LEGO przewieźli na tor Le Mans prawie 630 tysięcy klocków, z których zbudowali ważący przeszło 900 kg i mierzący 520 cm długości model wyścigówki Peugeota. 12 osobom zajęło to dokładnie 24 godziny, a efekt ich pracy wyglądał tak:

Zdjęcie Model Peugeota 9X8 zbudowany z przeszło 630 tys. klocków ma 520 cm długości / materiały prasowe

Mi przyszło zbudowanie auta 11 razy mniejszego niż to z Le Mans: zestawu 42156 o pełnej nazwie LEGO Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar.



Zdjęcie Gotowy model ma dokładnie 50 cm długości / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Pierwsze wrażenia: LEGO Technic 42156 PEUGEOT 9X8

Zestaw LEGO Technic 42156 PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar to replika prawdziwego samochodu w skali 1:10, składająca się z 1775 elementów. Dla porządku zacznę od tego, że zestaw zawiera instrukcję, 16 numerowanych toreb, 3 nienumerowane torby 4 opony i dwa zestawy nalepek. Wszystko zapakowane w spory karton przedstawiający auto z każdej strony.



Zdjęcie Składanie modelu zaczyna się od tylnej części podwozia, w której znajduje się silnik / INTERIA.PL

Budowanie kroku po kroku: Doświadczenie z LEGO Technic 42156

Proces budowy przebiegał całkiem sprawnie, w instrukcji nie ma niespodzianek, nie natrafiłem też na żaden błąd. Budowa zaczyna się od tylnej części podwozia pojazdu, na której montowane są kolejne elementy. Z czasem pojawia się silnik V6 z elementami układu wydechowego, tylny dyferencjał i bardzo nietypowe zawieszenie. W trakcie budowy można docenić precyzję i szczegółowość, z jaką LEGO odtworzyło mechanizmy prawdziwego samochodu. Tylny dyferencjał i zawieszenie są dobrze zaprojektowane i wiernie odwzorowują działanie tych elementów w prawdziwym samochodzie. Blok silnika V6 jest szczegółowy i dobrze zintegrowany z resztą modelu.

Zdjęcie Po zbudowaniu modelu można zdjąć tylną pokrywę by obejrzeć silnik i zawieszenie / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Warto zwrócić uwagę na mechanizm drzwi, który jest prosty i efektywny, pozwala na zajrzenie do kabiny.

Zdjęcie Po otwarciu drzwi można zajrzeć do kabiny, w której kierownicę zastąpił wolant / INTERIA.PL

Bardzo efektownie wyglądają światła tylne i spoiler są tworzone przy użyciu rzadko spotykanych czarnych i czerwonych paneli oraz pomarańczowych belek łączących.

Zdjęcie Czerwone panele w tylnej części znakomicie imitują lampy prawdziwego auta / INTERIA.PL

Genialnie prezentuje się też przód auta z reflektorami zbudowanymi przy wykorzystaniu elementów świecących w ciemności.



Zdjęcie W przedniej części zastosowano belki, które świecą w ciemności / Adam Majcherek / INTERIA.PL

LEGO Technic 42156 to idealny zestaw dla dorosłych

Budowanie tego zestawu to prawdziwa przyjemność. Każdy krok jest dobrze przemyślany i prowadzi do satysfakcjonującego wyniku. Szczególnie ciekawe jest obserwowanie, jak poszczególne elementy łączą się ze sobą, tworząc skomplikowane mechanizmy, które naprawdę działają. To jest coś, co wyróżnia zestawy LEGO Technic - nie tylko budujesz model, ale także uczysz się, jak działa prawdziwy samochód. Oczywiście w dużym uproszczeniu, ale zawsze. Razem z synem spędziliśmy przy nim pięć fajnych godzin.



Zdjęcie Do ozdobienia karoserii wykorzystać trzeba kilkadziesiąt nalepek / Adam Majcherek / INTERIA.PL

LEGO Technic 42156 PEUGEOT 9X8 Le Mans Hybrid Hypercar: efekt końcowy

Projektantom LEGO nie zawsze udaje się idealnie odwzorować licencyjne modele, nad którymi pracują. Dla mnie flagowym przykładem wpadki jest Porsche 911 RSR z totalnie zepsutymi proporcjami i karykaturalnie dużymi zwisami. W przypadku Peugeota 9X8 projektanci wykonali świetną robotę. Model w skali wygląda znakomicie i może być ozdobą pokoju, biura, czy garażu. Trzeba tylko znaleźć na niego miejsce - ma aż 50 cm długości.

Zdjęcie Składający się z 1775 elementów model auta wyścigowego prezentuje się znakomicie / INTERIA.PL

Początkowo zestaw ten kosztował niewiele poniżej 1000 zł, teraz można go kupić za mniej niż 700. Jeśli to dla kogoś wciąż za dużo, ale ma ochotę na jakiegoś ambitniejszego Technica, godny rozważenia jest Ford GT 42154. Składający się z 1466 elementów zestaw w skali 1:12 to również przykład świetnego przeniesienia prawdziwego auta do świata LEGO z zachowaniem proporcji, ale także mechanicznych elementów godnych serii Technic.