Dzięki temu, że wszystkie samochody do e-kontroli są w pełni elektryczne, udało się również sporo zaoszczędzić na paliwie. 100 tys. km, czyli 16 600 kWh przy obecnych cenach prądu, to ok 13 tys. zł. Zwykły samochód spalinowy zużył by w tym czasie paliwo, na które musielibyśmy wydać 4 razy więcej - zakładając, spalanie na poziomie ok. 7-8 litrów i cenie benzyny ok. 6 zł - podkreśla ZDM.