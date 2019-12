Wypadku nie było, a kierowca trafi do więzienia!

Sąd w niemieckiej Passawie w Bawarii wydał wyrok dla kierowcy ciężarówki, który w styczniu 2019 roku brawurowo wyprzedzał w miejscu niedozwolonym. Zarejestrowała to kamera w innej ciężarówce.

Manewry był rzeczywiście niebezpieczny. Czeski kierowca wykonał go, nie zważając na to, że droga się zwęża i obowiązuje zakaz wyprzedzania. Co więcej, wyprzedzał inną ciężarówkę, a z przeciwka nadjechał autokar z dziećmi. Wszystkie pojazdy zmieściły się obok siebie dosłownie na grubość lakieru.



Początkowo prokuratura próbowała oskarżyć Czecha o usiłowanie zabójstwa, co mimo całej brawury kierowcy i niebezpieczeństwa, jakie stworzył, było jednak absurdem. Sąd oczywiście nie uznał tego zarzutu, ale i tak wydał bardzo surowy wyrok.



Kierowca ciężarówki został uznany winnym stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym i skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia bez zawieszenia! Dodatkowo po wyjściu z więzienia przez kolejne cztery lata nie będzie mógł jeździć po terenie Niemiec.



Wyrok nie jest jednak prawomocny, można więc spodziewać się apelacji.

