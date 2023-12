Wydobyli z szopy perełkę sprzed niemal 60 lat. Wszystko nagrali na kamerze

Spis treści: 01 Telefon od przyjaciela. Mustang czeka w szopie

02 Legenda amerykańskiej motoryzacji i myszy

03 Odnaleziony Mustang otrzyma drugą młodość

Telefon od przyjaciela. Mustang czeka w szopie

Historia nietuzinkowego odkrycia została opowiedziana na kanale YouTube "Life's Endeavours" prowadzonym przez czteroosobową amerykańską rodzinę. Jak możemy dowiedzieć się z początku filmu - do jednego z właścicieli kanału zadzwonił przyjaciel z propozycją przekazania zabytkowego Forda Mustanga. Samochód miał znajdować się w opuszczonej szopie, która została niejako nadbudowana nad samym samochodem.

Ewentualna trudność wydobycia legendy amerykańskiej motoryzacji nie przestraszyła mężczyzny, który szybko zebrał ekipę i wraz z resztą rodziny udał się we wskazane miejsce. Tam faktycznie natrafiono na szopę i wspomnianego Forda w wariancie kabriolet.

Legenda amerykańskiej motoryzacji i myszy

Oględziny pojazdu wskazały, że został on wyprodukowany w 1966 roku. Egzemplarz był wyposażony w dosyć rzadko spotykany w tamtych czasach sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 3,2-litra. Licznik klasycznego Forda wskazywał na zaledwie 59 142 przejechanych mil, co w przeliczeniu daje ok. 100 tys. kilometrów. Oczywiście po tak długim postoju w szopie, karoseria samochodu była pokryta niezliczoną ilością kurzu i brudu. Wszystkie opony samochodu były przebite, a materiałowy dach kabrioletu prawdopodobnie zdążył przegnić. W jeszcze gorszym stanie było wnętrze, które do niedawno służyło jedynie za gniazdo dla licznych polnych myszy.

Pomimo przeciwności rodzina z Wyoming postanowiła wyciągnąć Mustanga na światło dzienne. Zadanie to - zgodnie z przypuszczeniami - nie okazało się prostym zadaniem. Ponieważ szopa została niejako nadbudowana nad samochodem, konieczne było całkowite zburzenie jej sporej części. Następnie nowy właściciel dopompował opony i z pomocą reszty ekipy ręcznie wypchnął pojazd na zewnątrz. Na szczęście po zakończeniu całej operacji i szybkim "przetarciu" auta, okazało się, że jego stan jest dużo lepszy, niż się spodziewano.

Odnaleziony Mustang otrzyma drugą młodość

Teraz blisko 60-letni Mustang przejdzie swoistą kurację odmładzającą pozwalającą przywrócić go do stanu używalności. Z filmu wiadomo, że pojazd otrzyma nowe elementy wnętrza, a w planach jest zastąpienie sześciocylindrowego silnika, kultową jednostką V8. Główny autor filmu zapewnia, że samochód zostanie z nim przez jakiś czas.