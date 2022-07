Wycieczka samochodem? Najlepiej po Niemczech

Spis treści: 01 Jak wycieczka samochodem, to tylko do Niemiec

Jak wycieczka samochodem, to tylko do Niemiec

W ranking sklasyfikowano 33 najlepsze europejskie kraje na wycieczki samochodowe. Tegoroczne wakacje przebiegają pod hasłem inflacji, a w związku z tym również wysokich cen paliw. Właśnie dlatego te kwestie zostały potraktowane priorytetowo. Nie ma jednak możliwości porównania rankingu z zeszłym rokiem, ponieważ w tegorocznym zestawieniu uwzględniono znacznie więcej czynników.

Cała pierwsza trójka może okazać się zaskoczeniem. Hasło wycieczka samochodem większości zapewne kojarzy się z widokami znanymi z Francji czy Włoch. Tym bardziej ciekawe, że ani jeden, ani drugi kraj nie znalazł się w pierwszej trójce. Zdziwienie może wywołać fakt, że zestawienie wygrały Niemcy. Argumenty, jakie przemówiły za wyborem to między innymi duża liczba zabytków UNESCO, a także mała liczba wypadków samochodowych. W Niemczech znajduje się też wiele stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant strefy śródziemnomorskiej - Hiszpania. Czynnikami, które zdecydowały o wyborze były między innymi świetna pogoda prawie przez cały rok oraz co może okazać się zaskoczeniem, dobry stan dróg. Chyba jednak największą rewelacją w zestawieniu okazał się kraj, który znalazł się na ostatnim stopniu podium. Hasło wycieczka samochodowa raczej nie sprawia, że ktokolwiek w pierwszej chwili myśli o Litwie, a to właśnie ten kraj zajął 3. miejsce w rankingu. Dobry wynik zawdzięcza między innymi stosunkowo niskim cenom, a także dostępowi do wielu pól kempingowych.

Polska zajęła 13. miejsce i tym samym znalazła się w środku stawki. Pozycja nie jest jednak najgorsza, ponieważ niżej znalazły się takie kraje jak Chorwacja, Wielka Brytania, a nawet Grecja. Wawel lepszy od Partenonu.

Tania wycieczka samochodem? Na przykład po Polsce

Wyróżniono również 5 rodzajów podróży i przygotowano zestawienia najlepszych krajów w danej kategorii. Być może nieco niespodziewanie 4. miejsce na liście najlepszych krajów do podróży, jeśli chodzi o budżet, zajmuje Polska.

Zdjęcie Polska zajęła 4. miejsce w kategorii "Budżet". / /Kayak/zrzut ekranu /

Kraje klasyfikowano w tym rankingu na podstawie między innymi cen paliwa, opłat drogowych czy wynajmu samochodów. Polska zdobyła 86 punktów, a wyprzedziły ją Litwa (3. miejsce), Bośnia i Hercegowina (2. miejsce) oraz Serbia (1. miejsce). Choć Polska nie znalazła się na podium, nie ma czego się wstydzić. Niżej w zestawieniu znalazła się np. Turcja czy Cypr. O wyborze Serbii zadecydowały niskie ceny paliw, a także koszty ładowania samochodów elektrycznych. Stosunkowo mało płaci się również za opłaty parkingowe.

Wycieczka samochodem po Europie. Gdzie jeszcze warto pojechać?

W kategorii "Zrównoważony rozwój" (uwzględniono np. korki, liczbę punktów ładowania samochodów elektrycznych) wygrała Holandia. W kraju jest bardzo dużo stacji ładowania samochodów elektrycznych. W stosunku do liczby mieszkańców jest też niewiele aut.

Ranking "Kemping i plener", uwzględniający między innymi pogodę oraz dostępność pól kempingowych, wygrała Francja. W kraju można znaleźć wiele pól kempingowych, a ceny wynajmu kampera są na stosunkowo niskim poziomie. Ponadto pogoda we Francji jest bardzo przyjemna. Ze względu na walory przyrodnicze kraj wygrał również w zestawieniu skupiającym się na przyrodzie i zabytkach. W kategorii "Komfort i infrastruktura" pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria. Uplasowała się na pierwszym miejscu pod kątem warunków drogowych i zajęła trzecie miejsce, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę wypadków samochodowych. Szwajcaria wygrywa również, jeśli chodzi o największą liczbę toalet publicznych.

