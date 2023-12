Kto jak kto, ale włoscy policjanci nie mogą narzekać na swoje radiowozy. Zwłaszcza funkcjonariusze z państwowej jednostki policji, których flotę zasilił właśnie mocarny SUV spod znaku złotego byka. Jest oznakowany, piekielnie mocny i niewyobrażalnie głośny, a przy tym wszystkim kosztuje krocie. To już szóste Lamborghini, które trafia w ręce policjantów.

Z wielką przyjemnością kontynuujemy naszą 20-letnią współpracę z włoską policją państwową. Świadomość, że nasze samochody są wykorzystywane do zadań publicznych, a przede wszystkim do kluczowych operacji ratowania ludzkiego życia, może tylko napawać mnie i całą firmę dumą. komentował Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini.

Zdjęcie Nowe Lamborghini Urus Performante dla włoskiej policji / materiały prasowe

Włoska policja ma nowy radiowóz. To 666-konny SUV

Maszyną, którą we wtorek, 12 grudnia w Rzymie przekazał w ręce policji Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny marki Lamborghini, jest Urus Performante. To najmocniejszy SUV w portfolio marki z Sant'Agata Bolognese, dysponujący piekielną mocą 666 KM i 850 Nm maksymalnego momentu obrotowego w zakresie od 2300 do 4500 obr/min.

Z pomocą szybkiej automatycznej skrzyni i napędu na wszystkie koła, pierwsza "setka" pojawia się po 3,3 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie wynosi 306 km/h.

Lamborghini Urus Performante. Nowy radiowóz włoskiej policji 1 / 17 Nowe Lamborghini Urus Performante dla włoskiej policji Źródło: materiały prasowe

Złapie piratów drogowych i uratuje ludzkie życie

Podobnie jak inne radiowozy ze znaczkiem Lamborghini, również Urus został przygotowany zgodnie z policyjnymi wymaganiami. Błękitno-niebieskie malowanie zostało zaprojektowane przez zespół stylistów z biura projektowego Lamborghini Centro Stile. Całość zdobią dodatkowo trójwymiarowe pasy na progach i pasy w barwach włoskiej flagi. Na drzwiach pojawiło się odblaskowe logo policji, a na dachu zainstalowano koguta z niebieskimi światłami LED oraz syrenę elektryczną.

Zdjęcie Nowe Lamborghini Urus Performante dla włoskiej policji / materiały prasowe

Wystawią mandat i przewiozą organy

Również w kabinie pojawiły się elementy niezbędne do pracy służb. Na wyposażeniu auta znalazła się opancerzona skrzynka na broń, odchylany wyświetlacz do prowadzenia komunikacji, jak również specjalny schowek w bagażniku do przechowywania sprzętu serwisowego i defibrylatora do udzielania pierwszej pomocy. Co najważniejsze, w bagażniku zamontowano również przenośną lodówkę do transportu organów, w tym wyświetlacz i rejestrator danych do ciągłego monitorowania temperatury wewnętrznej.

Zdjęcie Nowe Lamborghini Urus Performante dla włoskiej policji / materiały prasowe