Volkswagen Golf za ponad pół miliona złotych. Zainteresowani?

Ciekawostki Skoda Felicia za równy milion. To jest okazja!

Jak można wyczytać z opisu zamieszczonego na łamach serwisu 4starclassics - wystawiony na sprzedaż Golf to oryginalny wariant G60 Limited, którego na całym świecie powstało zaledwie 71 egzemplarzy.

Pochodzący z 1989 roku model był niejako protoplastą późniejszego Golfa R32, a tym samym całej dotychczasowej linii supermocnych hothatchy określanych literą "R". Za jego konstrukcję w całości odpowiadał kultowy już dział VW Motorsport, co dodatkowo zwiększa jego kolekcjonerską wartość.

Zdjęcie Golf G60 Limited / 4starclassics.com / materiał zewnętrzny

Niewielki i lekki kompakt był napędzany 16-zaworowym, turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1,8 litra. Moc wynosząca zawrotne na tamte czasy 210 KM była przekazywana na koła przy pomocy specjalnie zestrojonej skrzyni biegów, pochodzącej bezpośrednio z rajdowego Golfa Grupy A. Dzięki temu wariant G60 Limited osiągał 100 km/h w zaledwie 6,8-sekundy, a przy prędkości maksymalnej 225 km/h był najszybszym produkcyjnym Volkswagenem tamtych czasów.

Reklama

Oryginalny lakier i wszechobecna skóra

Egzemplarz wystawiony do sprzedaży posiada oryginalny lakier Graphite Grey Metallic. Niebieskie detale na kracie wlotu powietrza, podwójny wydech i niewielki emblemat na tylnej klapie, to jedyne elementy, dyskretnie wyróżniające model na tle bardziej popularnych wersji. Dodatkiem są 15-calowe felgi BBS ze szprychowymi obręczami.

Zdjęcie Golf G60 Limited / 4starclassics.com / materiał zewnętrzny

Wewnątrz G60 Limited zachwyca wszechobecną skórą, którą znajdziemy nie tylko na podgrzewanych fotelach, ale także kierownicy, dźwigni zmiany biegów, czy boczkach drzwi. Co więcej, model posiada sporo ówczesnych nowinek technicznych, uwzględniających m.in. ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i lusterka czy centralny zamek.

Wystawiony na sprzedaż egzemplarz przybył do Wielkiej Brytanii z Niemiec w 2007 roku. Zaledwie rok później przeszedł gruntowny przegląd i remont mechaniczny. Czy to wystarczy, by wydać na niego blisko pół miliona złotych? Musicie zdecydować sami.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***