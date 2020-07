Usterkę zawieszenia naprawił... długopisem

Kolejny „innowacyjny” sposób na naprawę usterek stanu technicznego stwierdzili dolnośląscy inspektorzy ITD w trakcie kontroli ciężarówki na autostradzie A4. Tym razem środkiem naprawczym był plastikowy długopis.

Zatrzymany na A4 kierowca przewoził styropian z Oświęcimia do Wrocławia. Do weryfikacji stanu technicznego inspektorzy wykorzystali nowoczesną, mobilną linię diagnostyczną. Kontrola ujawniła bardzo dużo nieprawidłowości - zbyt dużą różnicę sił hamowania na kołach jednej osi, niepewne mocowanie nadwozia, niesprawny tachograf oraz liczne usterki oświetlenia. Stan przyczepy sprzęgniętej z kontrolowanym samochodem ciężarowym pozostawiał również wiele do życzenia. Inspektorzy stwierdzili skrajnie zużyte ogumienie pojazdu, pęknięty klosz lampy oraz uszkodzenie zaworu sterowania poduszką zawieszenia, którą kierujący postanowił naprawić w oryginalny sposób - za pomocą długopisu.

Tachograf w pojeździe był niesprawny, a kierowca nie posiadał ręcznych zapisów swoje aktywności. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne ciągnika i przyczepy, kierowcę ukarano mandatami karnymi. Z kolei wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie administracyjne, zagrożone karą finansową.