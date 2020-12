Ukradli starego Poloneza. Chcieli go odrestaurować?

​Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu płockiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież, jak to ujęli sami funkcjonariusze, "kultowego samochodu" - kilkudziesięcioletniego Poloneza!

Zdjęcie Samochód już wrócił do właściciela /Policja

Do kradzieży pojazdu doszło na jednym z płockich osiedli. Sprawca ukradł zaparkowany na ogólnodostępnym parkingu samochód, jaki dziś jest już rzadkim widokiem na polskich drogach. Był to liczący już kilkadziesiąt lat Polonez.

Reklama

Złodziej załadował samochód na lawetę i odjechał. Kiedy właściciel zorientował się, że sentymentalne dla niego auto zostało skradzione, powiadomił o tym policję.

Śledczy z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu płockiej komendy szybko ustalili personalia podejrzanego o kradzież i zatrzymali mężczyznę. 38-latek usłyszał już zarzut kradzieży.

Samochód został odzyskany, znajdował się zaledwie kilka kilometrów od miejsca kradzieży. Ustalenia śledczych wskazują, że najprawdopodobniej polonez poddany byłby renowacji i trafił do sprzedaży. Częściowo już został rozebrany.



Wiekowe auto wróciło do właściciela. Nie wiadomo, czy on też zamierza je remontować, czy auto wróci na parking.

Jak sam właściciel pisał na Facebooku, samochód dłuższy czas stał nieużywany, ale miał opłacone OC, tablice rejestracyjne i powietrze w oponach. Samo auto, nawet po renowacji, nie będzie wiele warte - wiele lat temu po pożarze otrzymało nowsze nadwozie z modelu Caro, tymczasem podwozie (na tzw. wąskim moście) pochodzi z 1989 roku. Nie ma więc mowy o oryginalności.



Sprawcy kradzieży grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!