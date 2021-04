Toyota GR Supra w rękach mistrza driftu. “Dla mnie jest legendą wszech czasów"

“Toyota GR Supra daje ogromną frajdę z jazdy, bo to klasyczny samochód z napędem na tylne koła. Samochód jest bardzo zwarty. Bardzo dobrze prowadzi się na torze, bo stosunek rozstawu osi do rozstawu kół jest idealny" - to wrażenia Kuby Przygońskiego zza kierownicy Toyoty GR Supry.

Toyota GR Supra zapoczątkowała linię GR w gamie Toyoty, czyli globalnych samochodów stworzonych przez inżynierów z Toyota Gazoo Racing. W 2020 roku do 2-miejscowego coupe dołączył absolutnie wyjątkowy hot hatch GR Yaris, a w 2021 roku na drogi wyjeździe lekkie coupe GR 86, następca kultowego GT86. Coroczne premiery aut ze sportowym zacięciem pokazują, że rywalizacja jest w DNA japońskiej marki.

Toyota Supra to jedna z motoryzacyjnych ikon XX wieku rodem z Japonii, a w jej piątej generacji czuć ducha tradycji. Długa maska, zwarta karoseria oraz dach z dwoma wybrzuszeniami to nawiązanie do pierwowzoru, czyli modelu 2000GT. Do charakterystycznych elementów 4. generacji Supry nawiązuje stylistyka przodu i tyłu, a w szczególności muskularne tylne błotniki, tworzące jedną linię ze zintegrowanym spojlerem. Nadwozie zostało zaprojektowane jednak w taki sposób, by łatwo poddawało się zmianom - to też nawiązanie do poprzednika, który był jednym z najchętniej modyfikowanych aut.

“Dla mnie Toyota Supra jest legendą wszech czasów. To samochód, który w latach 90. i na początku XXI wieku był po prostu autem kultowym. A później stał się oczkiem w głowie wszystkich tych, którzy lubią modyfikacje. Do dziś pamiętam auta, których moc sięgała nawet 1000 czy 1200 KM. A GR Supra jest kontynuacją tradycji, nowa linia mi się podoba. Auto robi wrażenie. Cieszę się, że takie auto pojawiło się w grupie Toyoty" - opowiada Kuba Przygoński, czterokrotny mistrz Polski w drifcie i czwarty zawodnik ostatniego Rajdu Dakar.

“Złota proporcja" kluczem do sukcesu GR Supry

ako jeden z najbardziej wszechstronnych kierowców w globalnym motorsporcie szybko zidentyfikował najmocniejsze atuty GR Supry. “Samochód jest bardzo zwarty. Bardzo dobrze prowadzi się na torze, bo stosunek rozstawu osi do rozstawu kół jest idealny. Auto ma kompaktowe wymiary, w każdym momencie czuć, co się dzieje z przodu, z tyłu, z boku. Wiesz dokładnie, w którym miejscu toru jesteś" - powiedział Przygoński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Heli Drift - Przygoński i Baumgartner

Odniósł się do tzw. złotej proporcji. 1,55 - tyle wynosi stosunek rozstawu osi do rozstawu kół, co pozwala na najlepszy balans pomiędzy świetną zwinnością oraz ponadprzeciętną stabilnością. Co jeszcze przyczynia się do dobrego prowadzenia auta? GR Supra otrzymała nadwozie o idealnym rozkładzie masy między przodem a tyłem w proporcji 50:50. Co podkreślali projektanci, jego środek ciężkości jest położony niżej niż w coupe Toyota GT86, konstrukcja jest sztywniejsza niż nadwozie supersamochodu Lexus LFA.

W GR Suprze znajdziemy klasyczny układ silnika z przodu i napędu na tył, znany z wielu sportowych Toyot, w tym z poprzednich generacji Supry. Pod maską auta, które testował Przygoński, był rzędowy 6-cylindrowy silnik benzynowy z turbiną. Jednostka o pojemności 3,0 l, mocy 340 KM i 500 Nm momentu obrotowego rozpędza GR Suprę do setki w 4,3 s. Silnik współpracuje z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, która zapewnia błyskawiczne zmiany przełożeń.

“Toyota GR Supra daje ogromną frajdę z jazdy, bo to klasyczny samochód z napędem na tylne koła. A taki układ wymaga umiejętności, żeby dobrze nad autem zapanować. Wjeżdżając na tor, od razu można się nim bawić. Można jechać szybko, ale też driftować, jeździć w uślizgu. Czujesz się w nim jak za kierownicą dobrego samochodu wyczynowego. Uwielbiam takie auta" - stwierdził Przygoński.

GR Supra w wyczynowym wydaniu

Toyota Gazoo Racing Europe na bazie GR Supry buduje jej wyścigową odmianę, którą można rywalizować w kategorii GT4. Auto ma też swoją wersję w serii SuperGT, ale chętnie jest też przebudowywana przez drifterów. “GR Supra jest już tak często modyfikowana jak poprzednik. I bardzo dobrze, bo przedłuża to życie samochodu i wzbudza nim większe zainteresowanie. Wielu drifterów buduje swoje maszyny na bazie GR Supry, co dowodzi, że to dobry samochód do sportu wyczynowego" - mówi Przygoński.

Polski kierowca od lat rywalizuje w drifcie za kierownicą Toyoty. Cztery mistrzowskie tytuły wywalczył za kierownicą konstrukcji stworzonej w oparciu o model GT86. W 2021 roku pojedzie po piąte trofeum.