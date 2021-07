Toyota FJ40 Land Cruiser Toma Hanksa wystawiona na aukcję

Land Cruiser z serii 40 został wprowadzony na rynek w 1960 roku i był produkowany przez 26 lat. Samochód powstał w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Auto Hanksa pochodzi z 1980 roku, jest w zielonym kolorze i ma biały dach, a na nim zamontowany metalowy bagażnik dachowy. Całość uzupełniają chromowane felgi aluminiowe. Auto wygląda jakby dopiero co wyjechało z fabryki. Co więcej, aktor znany m.in. z oscarowych kreacji w filmach "Forrest Gump" i "Filadelfia" znacząco zmodyfikował samochód, by lepiej go dostosować do swoich potrzeb i warunków panujących w Kalifornii, gdzie korzystał z auta.

Reklama

Land Cruiser Toma Hanksa pod maską ma silnik V6 o pojemności 4,3 litra produkcji GM, który osiąga 180 KM mocy, czyli więcej niż jednostki montowane fabrycznie. Do tego dochodzi pięciobiegowa skrzynia manualna GM. Napęd przekazywany jest na wszystkie koła, a terenowe zdolności Toyoty zostały wzmocnione poprzez zastosowanie amortyzatorów od Old Man Emu.

Zdjęcie / Bonhams /

Nieco zmian zaszło także we wnętrzu. Hanks zdecydował się na zainstalowanie w przednim rzędzie elektrycznie regulowanych, czarnych skórzanych foteli ze zintegrowanymi zagłówkami z Porsche, a z tyłu pozostały składane fotele Toyoty. Nabywca będzie mógł z powrotem zamontować oryginalne przednie fotele, bo są one dołączone do auta. Land Cruiser ma też radio kasetowe Sony i dodatkowe głośniki z tyłu, a wyposażenie uzupełniono o klimatyzację. W Kalifornii w końcu bez tego urządzenia w aucie ani rusz.

Zdjęcie / Bonhams /

Samochód został dopuszczony do ruchu w Kalifornii, a to oznacza, że spełnia wyśrubowane normy techniczne i ekologiczne. Dom aukcyjny Bonhams przekonuje, że wnętrze auta nosi tylko delikatne ślady użytkowania i przyznaje, że Hanks używał Land Cruisera do jazdy w terenie i to po nim widać. "To FJ dla prawdziwego entuzjasty tego modelu, który zapewni bezawaryjne przemieszczanie się po mieście i po bezdrożach. Jego atrakcyjność wzmacnia to, że to auto Toma Hanksa" - przekonuje dom aukcyjny.

Zdjęcie / Bonhams /

Fakt posiadania auta przez Toma Hanksa ma swoje potwierdzenie we wnętrzu. Aktor złożył podpis na zamontowanej przed pasażerem metalowej tabliczce informującej o działaniu skrzyni biegów. 290-490 tys. zł - w tym zakresie Bonhams oszacował wartość tego auta. Aukcja odbędzie się 13 sierpnia.

***