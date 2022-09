Wiadomości Przejścia graniczne z Ukrainą. Nowe zasady ruchu dla samochodów

Wybuch wojny w Ukrainie okazał się dla Polski i Polaków prawdziwym testem osobowości. Chociaż wielu z nas słusznie okazuje wsparcie i solidarność ze wschodnimi sąsiadami, nie brakuje także osób rozpowszechniających dezinformacje oraz propagujących antyukraińskie nastawienie. Przykładem na takie zachowanie mogą być wpisy, które niedawno pojawiły się na serwisie społecznościowym Twitter.

Pewien użytkownik postanowił wyrazić swoje niezadowolenie poprzez publikację znaku z nazwą miejscowości Gładyszów. Na fotografii widać, że jest ona opisana w dwóch językach - po polsku oraz cyrylicą. Jak twierdzi sam autor wpisu - działanie takie ma być dowodem na "ukrainizację" Polski.

Post szybko zyskał popularność wśród osób sceptycznie odnoszących się do pomocy Ukrainie. Jak się jednak okazuje - nie tylko wprowadza on w błąd, ale stanowi dowód na brak choćby elementarnej wiedzy historycznej autora.

To nie alfabet ukraiński

Gładyszów to niewielka miejscowość w województwie małopolskim. Wspomniane dwujęzyczne tablice rzeczywiście istnieją, jednak "budząca kontrowersje" cyrylica, to tak naprawdę alfabet łemkowski. Spowodowane jest to tym, że na terenie gminy Uście Gorlickie mieszka wielu Łemków, wysiedlonych w latach 1945-1947. Łemkowie zostali w Polsce uznani za mniejszość etniczną w 2005 roku. W 2012 roku przeprowadzono specjalne referendum, w którym mieszkańcy ośmiu wsi w gminie Uście Gorlickie wyrazili zgodę na zapis nazwy miejscowości w dwóch alfabetach. Wśród nich był właśnie Gładyszów.

Tego rodzaju dwujęzyczne znaki nie są w naszym kraju niczym niezwykłym. Według stanu na 9 kwietnia 2019 r. dodatkowe nazwy w języku mniejszości narodowej zostały ustalone dla 1252 miejscowości i ich części. Owszem, alfabet łemkowski jest bardzo podobny do ukraińskiego, co może tłumaczyć pomyłkę. Warto jednak zapoznać się nieco z historią danego miejsca, zanim bezmyślnie zacznie się pisać posty w internecie.

