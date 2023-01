Talibowie stworzyli swoje pierwsze superauto. Ma silnik z Toyoty… Corolli.

Prawdziwa duma talibów

Wschodnie media podają, że Mada 9 wkrótce objedzie cały Afganistan, ukazując swoje możliwości zainteresowanym obywatelom. Rzecznik talibów podkreślił jak ważne jest to wydarzenie, a samo stworzenie pierwszego w historii superauta może być dumą dla wszystkich Afgańczyków.

Czy pojazd kiedykolwiek trafi do oficjalnej produkcji i sprzedaży? Na ten moment nie wiadomo. Biorąc jednak pod uwagę sytuację gospodarczą Afganistanu, może okazać się to trudnym zadaniem do zrealizowania.

