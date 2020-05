Takiej autostrady jeszcze nie widziałeś. Powstała w Niemczech

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego to poważny problem polskich dróg. Dotyczy to w szczególności rowerzystów.

Zdjęcie Niemcy chcą odseparować ruch samochodów i rowerów /Getty Images

Każdego roku na polskich drogach ginie około ćwierć tysiąca cyklistów. W ubiegłym wypadki z ich udziałem kosztowały życie 251 osób. To przeszło 8,5 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych. Zatrważająco dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że rowery stanowią około 1 proc. ogółu pojazdów poruszających się po drogach.

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa cyklistów jest odseparowanie ruchu rowerowego i samochodowego. Tu sprawdzić się mogą np. powstające właśnie u naszych zachodnich sąsiadów rowerowe autostrady.

Największa z nich liczyć ma aż 100 km i łączyć dziesięć miast (w tym cztery duże ośrodki uniwersyteckie), m.in. w Duisburgu, Bochum i Hamm. Pierwszy, liczący około 5 km odcinek nietypowej trasy, został już oddany do użytku.

Obiekt jest całkowicie odizolowany od ruchu pojazdów mechanicznych. Podobnie jak na prawdziwej autostradzie, w ciągu autostrady rowerowej znajdziemy np. pasy ruchu (w tym służące do wyprzedzania) czy wiadukty. Projektanci przewidzieli nawet przejścia podziemne, by chronić pieszych przed rozpędzonymi rowerami. To nie żart - trzeba bowiem pamiętać, że "niedostosowanie prędkości do warunków" jest jedną z najczęstszych przyczyn powodowanych przez rowerzystów wypadków, po nieudzieleniu pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowym manewrze skrętu! Docelowo, na wielu odcinkach, jezdnia będzie oświetlona przez latarnie uliczne.

Już w 2017 roku niemiecki rząd przeznaczył na budowę tego typu dróg kwotę 25 mln euro. Celem było m.in. zachęcenie kierowców do przesiadki na dwa kółka i prowadzenie zdrowszego trybu życia. Nie jest to jednak proste, bowiem z analiz Federalnego Instytutu ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) wnika, że przeciętna długość drogi do pracy w Niemczech wynosi blisko 17 km. Badania prowadzone przez Uniwersytet Techniczny w Hamburgu dowiodły natomiast, że z samochodu skłonni są zrezygnować głównie ci kierowcy, których od miejsca pracy dzieli nie więcej niż 5 do 10 km.