Sześć pasów przez 82 kilometry. To najszersza droga w Polsce

Choć pewnie wielu z nas wciąż będzie twierdziło, że polskim drogom daleko do zachodnioeuropejskich standardów, jest wiele aspektów infrastruktury drogowej, z których możemy być dumni. Mamy już ok. 2 tys. km autostrad i przeszło 3 tys. dróg ekspresowych. Oczywiście, wciąż daleko nam do wyników z Niemiec, czy wspomnianych na wstępie Stanów Zjednoczonych, ale i u nas znajdziemy drogi, które śmiało można uznać za wyjątkowe.

Najszersza autostrada w Polsce

Między Tuszynem a Częstochową mamy na przykład najszerszą autostradę w Polsce - przez 82 kilometry trasy A1 wiodą aż trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Każda jezdnia ma więc aż 14 metrów szerokości - po 4 metry na pas ruchu i 2 metry pasa awaryjnego. Doliczając pas rozdzielający, można śmiało zakładać, że od krańca lewej jezdni, do krańca prawej jest przeszło 30 metrów. Gdyby chcieć znaleźć porównanie - mniej więcej tyle mają 10-piętrowe bloki mieszkalne!



Najszersza droga ekspresowa w Polsce

Jeszcze bardziej imponującym wynikiem może poszczycić się droga S2. Na fragmencie należącym do Południowej Obwodnicy Warszawy, dokładnie przy węźle Opacz, licząc z tzw. pasami łącznikowymi, kierowcy mają do dyspozycji aż 14 pasów ruchu.



Jedziesz z przyczepką? Nie wjeżdżaj na lewy pas

Przy okazji warto przypomnieć, że po ostatniej nowelizacji prawa zmieniły się zasady dotyczące wyprzedzania się samochodów osobowych. W myśl obowiązującego obecnie prawa:



kierowcy pojazdów kategorii N2, N3 lub zespołu pojazdów, których długość przekracza 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązani są korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Oznacza to, ze między Tuszynem a Częstochową kierujący samochodami osobowymi ciągnącymi przyczepę, nie mogą korzystać z lewego pasa ruchu.



Jak długa jest autostrada A1?

Skoro wspominamy o szerokości, warto dodać, że A1-ka, zwana Autostradą Burszytynową, łącząca północ kraju z południem, ma 584 km długości i prowadzi od Trójmiasta aż do granicy państwowej w okolicy Wodzisławia Śląskiego i czeskiego Bogumina łączy się z czeską autostradą D1.