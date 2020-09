Skoda Fabia Combi ma już 20 lat

Od momentu debiutu, Skoda wyprodukowała 1,5 miliona sztuk modelu Fabii Combi. Oznacza to, że 34% sprzedanych egzemplarzy to właśnie wersje z tym rodzinnym nadwoziem.

Zdjęcie Skoda Fabia Combi /

Fabia Combi obchodzi w tym roku dwudzieste urodziny. Jej kariera rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy zaprezentowano ją na paryskich targach motoryzacyjnych. Zaledwie kilka miesięcy później model otrzymał w Czechach tytuł "Samochodu Roku 2001". Ceniony był przede wszystkim za praktyczne wnętrze i duży bagażnik, pomimo niedużych rozmiarów nadwozia.



Pierwsza generacja Fabii Combi produkowana w latach 2000-2006, zyskała dużą popularność wśród klientów nie tylko dzięki swej przestronności, ale także za sprawą bogatego wyposażenia oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Nawigacja, tempomat, czujniki parkowania, ksenony, system ESP i klimatyzacja z opcją chłodzenia schowka to rozwiązania, które zastosowano w modelu już 20 lat temu.

Reklama

W aucie dostępne były cztery silniki benzynowe o pojemnościach 1,4 i 2,0 litra i mocach od 60 KM do 115 KM. Skoda oferowała również 1,9-litrowe silniki wysokoprężne o mocy 64 KM (wolnossące), 100 KM oraz 130 KM (w wersji RS).

Zdjęcie Skoda Fabia Combi /

Bardzo ciekawym elementem gamy Fabii jest wariant Monte Carlo, dostępny od startu produkcji drugiej generacji pojazdu. Nawiązuje do rajdowej historii marki, ma zadziorny wygląd, który uzupełniają wyraziste czarne akcenty oraz utwardzone zawieszenie. Czarne wnętrze jest wyposażone w sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, czerwoną lamówką, skórzaną sportową kierownicą, elementami dekoracyjnymi oraz innymi dodatkami.

Zdjęcie Skoda Fabia Combi /

Od początku obecności na rynku, minimalna pojemność bagażnika Fabii Combi wzrosła o ponad 100 litrów. Pierwsza generacja oferowała 426 litrów, które można było zwiększyć do 1225 litrów. Wraz z wprowadzeniem drugiej generacji podstawowa pojemność wzrosła do 480 litrów. Maksymalna objętość zwiększyła się do 1460 litrów, a tym samym uzyskała poziom typowy dla aut kompaktowych. Trzecia generacja została zaprezentowana w 2014 roku, a pojemność bagażnika wzrosła o kolejne 50 litrów do 530 litrów po rozłożeniu tylnej kanapy.

Zdjęcie Skoda Fabia Combi Monte Carlo /

Polscy kierowcy mogą obecnie wybierać spośród trzech wersji silnikowych w Fabii Combi. Wariant z silnikiem 1.0 MPI o mocy 60 KM jest wyposażony w manualną pięciobiegową skrzynię biegów, podobnie jak wersja 1.0 TSI o mocy 95 KM. Oprócz tego w ofercie znajduje się także 1.0 TSI o mocy 110 KM, dostępny z manualną sześciobiegową skrzynią biegów.