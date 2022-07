Skarb po dziadku. Masz taką książeczkę w szufladzie? Jest warta 22 tys zł

Paweł Rygas Ciekawostki

Rząd wciąż szuka osób, które nie odebrały przed laty wymarzonych fiatów 125p i 126p. W sumie, w skali kraju, to 241 osób. Państwowy dług względem tych obywateli sięga obecnie - uwaga 3 852 111 zł. Co zrobić by odebrać należne pieniądze?

Zdjęcie Masz w domu taką książeczkę? Może być warta nawet 21 tys. zł / Jan Bielecki/East News / Agencja SE/East News