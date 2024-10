Rosjanie omijają embargo na samochody z UE. Teraz kupują złom z USA

Sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję objęły m.in. zakaz eksportu do Federacji Rosyjskiej samochodów. Wygląda na to, że Rosjanie znaleźli kolejny sposób, by je obejść. Chodzi o powypadkowe auta z USA, które trafiać mają na wschód za pośrednictwem Gruzji i byłych republik radzieckich.

Zdjęcie Uszkodzone samochody z USA płyną do Gruzji. Potem przez Armenię i Kazachstan trafiają do Rosji / INTERIA.PL