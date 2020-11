Przed zazdrosnym mężem uciekł na policję. Teraz grozi mu więzienie

​Do 3 lat więzienia grozi 21-latkowi z Wyszkowa (Mazowieckie), który próbował znaleźć schronienie na komendzie policji, uciekając przed mężem kobiety, do której wysyłał dwuznaczne sms-y. Okazało się, że w trakcie ucieczki 21-latek spowodował kolizję, a w samochodzie miał marihuanę.

Zdjęcie Zaczęło się od smsów do (nieswojej) żony /Policja

Jak poinformował w środę rzecznik Komendy Powiatowej Policji kom. Damian Wroczyński, do zdarzenia doszło w niedzielę po południu.

Reklama

"Do budynku miejscowej komendy wbiegł przerażony 21-letni wyszkowianin, którego goniło trzech mężczyzn. Był wśród nich mąż kobiety, do której kilka dni wcześniej 21-latek wysyłał dwuznaczne sms-y" - przekazał rzecznik policji.



Wcześniej 21-latek, uciekając przed tymi mężczyznami, uderzył w ich bmw, następnie odjechał, zatrzymał się przed budynkiem komendy i próbował znaleźć schronienie wśród policjantów. Zachowanie mężczyzny wydało się mundurowym podejrzane. Mężczyzna przyznał, że kilka godzin wcześniej palił marihuanę. Kryminalni znaleźli też narkotyki w jego samochodzie.



Wyszkowianin został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Grozi za to do 3 lat więzienia.



Według rzecznika, 21-latek może również spodziewać się pociągnięcia do odpowiedzialności za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków oraz spowodowanie kolizji drogowej.(