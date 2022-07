Prawie 90 proc. warsztatów podniosło ceny. Co będzie dalej?

Ciekawym jest fakt, że najpopularniejszymi rocznikami naprawianych pojazdów w ostatnim półroczu 2022 roku są te od 2010 do 2015 roku. Wcześniej znacznie częściej naprawiano samochody, których staż wynosił powyżej 15 lat. Może to oznaczać, że to auta, które należą do drugiego właściciela, a więc zostały kupione nie tak dawno temu, może w czasie pandemii koronawirusa. Oczywiście wśród najpopularniejszych roczników naprawianych aut nie brakuje również takich, które sięgają połowy lat 90-tych, jednak zdecydowanie stanowią one mniejszość naszego zestawienia

komentuje Dawid Kaczmarowski, Yanosik Warsztaty