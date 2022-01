Ciekawostki Wojskowy Hummer na emeryturę. Znamy następcę!

JLTV (z ang. Joint Light Tactical Vehicle) to następca znanego chyba wszystkim Hummera HMMWV. Przeznaczony do użytku militarnego pojazd produkowany jest od 2015 roku i teraz doczekał się hybrydowej wersji będącej jednocześnie pierwszym pojazdem z takim napędem w historii amerykańskiego producenta Oshkosh Defence.

Oshkosh eJLTV nadal jest napędzany przez 6,6-litrowego turbodiesla o mocy 340 KM, ale wspomaga go, a nawet potrafi całkowicie zastąpić na krótkich odcinkach silnik elektryczny. Litowo-jonowe baterie o pojemności 30 kWh, ale - jak zaznacza sam producent - z "możliwością rozwoju", mogą zostać w pełni naładowane w trakcie jazdy w czasie 30 minut.

Przedstawiciele marki Oshkosh Defence liczą, że hybrydowy wariant JLTV trafi na stan amerykańskiej armii w ramach kontraktu o wartości 6,5 miliarda dolarów. Chodzi o dodatkowe 15 468 pojazdów, które mogą być dostarczone w ciągu pięciu lat.

Dotychczas Oshkosh Defense wyprodukowało około 14 000 egzemplarzy JLTV w wielu wersjach i dla różnych odbiorców. Poza US Army, te lekkie wozy taktyczne trafiły już do sił zbrojnych Słowenii, Litwy, czy Czarnogóry. Niebawem pierwsze dostawy JLTV dotrą także do Belgii czy Republiki Macedonii Północnej.

