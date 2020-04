Porsche stworzyło system multimedialny do klasycznych modeli

Pewną niedogodnością w jeżdżeniu klasycznym samochodem jest konieczność słuchania muzyki na nośnikach z epoki. Albo oszpecenie wnętrza instalacją współczesnego radia. Porsche ponownie postanowiło pomóc w tej kwestii właścicielom swoich starych modeli.

Zdjęcie /

Nowoczesne radio z kolorowym ekranem, które nie szpeci wnętrza klasycznego Porsche, jest już dostępne od kilku lat. Teraz jednak niemiecki producent przygotował jego nowszą wersję.

Reklama

Tak jak poprzednio pomiędzy klasycznie wyglądające przyciski oraz dwa pokrętła, wciśnięto 3,5-calowy ekran dotykowy. System pozwala na słuchanie muzyki z karty SD, połączenie z telefonem oraz korzystanie z nawigacji satelitarnej. Nowością jest natomiast możliwość słuchania cyfrowych stacji radiowych (DAB+) oraz dodanie interfejsu Apple CarPlay. Dzięki niemu można połączyć z systemem swojego iPhone'a i korzystać z jego możliwości używając ekraniku dotykowego radia.

Zdjęcie /

Nowoczesne radio do klasycznych Porsche zostało stworzone głównie z myślą o modelach 911, rozpoczynając od pierwszej generacji z lat 60., aż do ostatniej chłodzonej powietrzem (seria 993) z lat 90. Oczywiście nie ma też przeszkód, żeby zamontować je w innych modelach mających miejsce na radio 1DIN.

Zupełną nowością natomiast jest propozycja dla osób posiadających nowsze (ale też już mających swoje lata) Porsche. To stacja multimedialna w rozmiarze 2DIN, przeznaczona do modeli, które fabrycznie posiadały już taki system (albo przynajmniej mogły być w niego wyposażone). Ramka, przyciski i pokrętła nawiązują do starszych Porsche, podczas gdy 7-calowy ekran dotykowy daje nam dostęp do systemu identycznego jak w obecnie sprzedawanych modelach 718. Możemy więc liczyć na wysokiej jakości obraz, świetną responsywność i oczywiście interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto. Dostępne są też najnowsze mapy do nawigacji. Porsche obiecuje pełną integralność z pozostałymi elementami wyposażenia samochodu, jak nagłośnienie, wzmacniacz, ale także monochromatyczny wyświetlacz na zestawie wskaźników, na którym mogą się wyświetlać wskazówki z nawigacji w formie strzałek.

Zdjęcie /

Nowy system multimedialny 1DIN do klasycznych Porsche wyceniono na 1439,89 euro, natomiast stacja 2DIN do nowszych modeli kosztuje 1606,51 euro. Można je zamawiać u dilerów Porsche lub online.