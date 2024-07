Polak robi zdjęcia do filmu o F1. Fotka z planu z Bradem Pittem

"F1" w reżyserii Josepha Kosinskiego to film, który od pewnego czasu rozgrzewa wyobraźnie fanów motoryzacji i motorsportu. Wielomilionowa produkcja tworzona przy współpracy Apple Original Films z wytwórnią Warner Bros będzie się bowiem koncentrować wokół emocjonującego świata wyścigów Formuły 1. Jak podkreślają twórcy - samo przedstawienie torowych zmagań będzie prezentować "zupełnie nowy poziom realizmu".

Obraz ma opowiadać historię emerytowanego kierowcy Formuły 1, który po latach wraca do padoku, by stać się mentorem dla młodszego i pełnego ambicji zawodnika. Główna rola w produkcji przypadła legendarnemu aktorowi Bradowi Pittowi, a jego kompanem na planie filmowym będzie m.in. Damson Idris. To jednak nie koniec dobrych wiadomości.

Zdjęcie Produkcja opowiada o historii emerytowanego kierowcy wyścigowego, w którego rolę wciela się sam Brad Pitt. / Getty Images

Polak u boku Brada Pitta. Uwagę zwróciła Edyta Bartosiewicz

Niedawno na temat filmu wypowiedziała się polska piosenkarka, Edyta Bartosiewicz, która we wpisie w mediach społecznościowych zwróciła uwagę na pewien istotny szczegół. Na jednym z ujęć z planu zdjęciowego, obok Brada Pitta można wypatrzeć polskiego operatora Łukasza Bielana, który od pewnego lat z sukcesem robi karierę za granicą. Jak się okazuje - to właśnie Polak odpowiada za realizację zdjęć do kasowego filmu.

Ten przystojny gość w ciemnych okularach, towarzyszący Bradowi Pittowi, to polski operator Łukasz Bielan, od lat mieszkający i pracujący w Stanach. Zdjęcie pochodzi z planu najnowszego filmu, w którym Pitt wciela się w kierowcę Formuły 1. napisała na Instagramie Bartosiewicz.

Piosenkarka zwróciła także uwagę, że dla polskiego operatora praca nad takimi filmami nie jest niczym nowym. Pracę w Hollywood rozpoczynał on pod czujnym okiem słynnego operatora Svena Nykvista i to dzięki niemu znalazł się na planie m.in. kultowego dzieła "Co gryzie Gilberta Grape’a?". Łukasz Bielan pracował także przy takich filmach, jak "Chaplin", "Bezsenność w Seattle", "Wrogowie publiczni" czy "Spectre".

F1 z Bradem Pittem. Kiedy premiera filmu?

Udział tak zasłużonego nazwiska w filmie o Formule 1 to bez wątpienia dobra wiadomość dla fanów motorsportu. Przypomnijmy, że pierwsze nagrania do filmu ruszyły w lipcu ubiegłego roku na brytyjskim torze Silverstone. Co ciekawe, ujęcia były realizowane podczas rundy rzeczywistego sezonu Formuły 1. Premiera filmu ma nastąpić w kinach IMAX za niespełna rok - 25 czerwca 2025 roku.