Brad Pitt "wystartuje" w wyścigu F1. Tylko garaż będzie miał "fałszywy"

Spis treści: 01 Powstaje nowy film o Formule 1

02 "Fałszywy" garaż na torze Silverstone

03 Film zostanie nakręcony w nowej technologii

Powstaje nowy film o Formule 1

Słynny reżyser polskiego pochodzenia - Joseph Kosinski - ruszył niedawno za zdjęciami do swojego nowego filmu. Obraz ma opowiadać o historii emerytowanego kierowcy Formuły 1, który po latach wraca do padoku, by stać się mentorem dla młodszego i pełnego ambicji zawodnika.

Główną rolę w filmie zagra Brad Pitt, a u jego boku będzie nam dane ujrzeć m.in. Damsona Idrisa.

Jak można się domyślać, film będzie koncentrował się głównie wokół emocjonującego świata wyścigów Formuły 1. Samo przedstawienie torowych zmagań ma natomiast prezentować "zupełnie nowy poziom realizmu".

"Fałszywy" garaż na torze Silverstone

Pierwsze nagrania do filmu ruszą już w ten weekend na brytyjskim torze Silverstone, podczas kolejnej rundy tegorocznego sezonu Formuły 1. Na obiekcie zbudowano już dodatkowy garaż filmowego zespołu wyścigowego. Jak można przyuważyć na zdjęciach, będzie on nosił nazwę "Apex".

Brad Pitt usiądzie za sterami specjalnie przygotowanego bolidu F2, który w postprodukcji otrzyma wygląd samochodu F1. Rzecz jasna aktor nie będzie dzielił toru z innymi kierowcami, a ujęcia z jego udziałem będą kręcone pomiędzy sesjami prawdziwego wyścigu.