Nowy projekt Białorusinów. Zrobili bolid F1 na bazie traktora

W tym miejscu warto przypomnieć dość nietypową wypowiedź dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki. W listopadzie zeszłego roku opowiedział on dziennikarzom historię, jak to jadąc ciągnikiem MTZ-50 po obwodnicy rozpędził się do... 280 km/h. "Bałem się, że może wystartować. Z taką prędkością samolot startuje i ląduje" - opowiadał Łukaszenka. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że mowa o traktorze produkowanym w latach 1961-1985, którego prędkość maksymalna wynosiła 50 km/h. Kto wie, być może zaprezentowany projekt odnosi się do tej opowieści.

Wszystkie części bolidu pochodzą z produkcji traktorów

W rozmowie ze wspomnianą gazetą dyrektor firmy, Natalia Kurasz, zaznaczyła, że wszystkie części bolidu pochodzą od traktorów. "Nawet po rozmiarze kół widać, że nie do końca pasują do samochodu, ale mimo to udało nam się je dostosować do samochodu wyścigowego" - stwierdziła.

Chętni na zakup takiego pojazdu rolnicy muszą pozostawić to w sferze marzeń. Kurasz zapowiedziała, że jego zadaniem jest pokazywać, jak można wykorzystać części z traktorów do zbudowania pojazdu wyścigowego. Oznacza to więc, że firma nie przewiduje produkcji seryjnej.