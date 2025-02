Przede wszystkim gaz w kamperach czy przyczepach kempingowych zasila podstawowe urządzenia codziennego użytku: kuchenkę do przygotowywania posiłków, lodówkę turystyczną służącą do przechowywania żywności czy system ogrzewania. Wszelkie nieszczelności w układzie mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, dlatego tak ważne jest, aby raz na rok czy dwa lata przeprowadzać przegląd instalacji.

Przegląd instalacji LPG w kamperze - przepisy w Polsce

Obecnie jedynym formalnym wymogiem dopuszczenia kampera lub przyczepy do ruchu jest standardowy przegląd techniczny. Kontrola szczelności instalacji gazowej i ocena jej stanu technicznego nie są obowiązkowe - właściciele wykonują je dobrowolnie w wyspecjalizowanych serwisach obsługujących pojazdy kempingowe.

Może to jednak stanowić problem podczas wyjazdów zagranicznych - brak dokumentu potwierdzającego wykonanie próby szczelności i kontroli instalacji gazowej grozi wysokimi mandatami. Warto więc wiedzieć, że zgodnie z ogólnymi wymogami w Europie, taki przegląd powinien być wykonywany co 2 lata.

Koszt takiej usługi w Polsce wynosi od 150 do 200 złotych, a jej przeprowadzenie zajmuje do godziny. W przypadku używanych przyczep i kamperów zaleca się dodatkowo wymianę reduktora i węża wysokiego ciśnienia po 10 latach od daty ich produkcji.

LPG w kamperze - nowe przepisy w Niemczech

ADAC przypomina, że nowa regulacja dotknie wszystkich posiadaczy kamperów i przyczep kempingowych wyposażonych w instalacje gazowe. Odpowiedni paragraf został dodany do niemieckich przepisów o ruchu drogowym (StVZO), a jego celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tego typu pojazdów.

LPG w kamperze - nowe przepisy w Niemczech 123rf.com 123RF/PICSEL

Właściciele pojazdów kempingowych z LPG mają czas do 19 czerwca 2025 roku na przeprowadzenie pierwszego przeglądu. Po tej dacie kończy się okres przejściowy i posiadanie aktualnego certyfikatu kontroli będzie obowiązkowe. Co istotne, przegląd będzie musiał być ponawiany co dwa lata (licząc od daty ostatniej kontroli). W przypadku nowych pojazdów kontrola musi zostać przeprowadzona przed pierwszym użyciem, podobnie jak przy ponownym wprowadzaniu pojazdu do eksploatacji po dłuższej przerwie.

Ile zapłacimy za kontrolę?

Kontrolę może przeprowadzić każdy uznany rzeczoznawca lub niezależny diagnosta. Co ważne, przegląd instalacji gazowej jest niezależny od standardowego przeglądu technicznego i musi być wykonywany oddzielnie. Koszt takiej usługi to zazwyczaj między 40 a 80 euro, a sama kontrola trwa od 20 do 45 minut. Warto jednak pamiętać, że zignorowanie nowego obowiązku będzie skutkować mandatem - jego wysokość będzie zależeć od tego, jak długo zwlekaliśmy z kontrolą. Za przekroczenie terminu o 2-4 miesiące zapłacimy 15 euro, przy opóźnieniu 4-8 miesięcy - 25 euro, a powyżej 8 miesięcy - już 60 euro.

Powodem wprowadzenia nowych przepisów jest realne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wadliwa instalacja gazowa. Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o tragicznych wypadkach, w których niezauważony wyciek gazu doprowadził do eksplozji. W skrajnych przypadkach uszkodzone zawory, przewody czy podłączone urządzenia mogą nawet stanowić zagrożenie dla życia użytkowników.

Martin Zöllner, ekspert ADAC ds. karawaningu, pozytywnie ocenia zmianę przepisów: "To dobrze, że nowy paragraf tworzy jednoznaczną podstawę prawną dla pojazdów kempingowych. Najwięcej zyskają jednak sami użytkownicy - regularna kontrola instalacji gazowej zapewnia bezpieczeństwo i jest ważnym warunkiem bezstresowych wakacji" - podkreśla.

