Nowy Autosan już nie jest z Polski, ale za to można do niego strzelać

"Jest to nowoczesna konstrukcja z kabiną opancerzoną w układzie 4×4, która może być wykorzystana w ciężkich warunkach operacyjnych. Pojazd stanowi najnowszą propozycję Huty Stalowa Wola do szerokiego wykorzystania, np. do transportu sprzętu i ludzi zapewniając jednocześnie wysoką mobilność i wymagany poziom bezpieczeństwa. Parametry techniczne prezentowanego wozu 4×4 spełnią wymogi formacji takich jak Straż Graniczna, Policja czy Żandarmeria Wojskowa - powiedział Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.