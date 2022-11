Niemcy jeżdżą coraz starszymi autami. Pękła psychologiczna bariera

Spis treści: 01 Niemieckie samochody najstarsze w historii. Średnia wieku przekroczyła 10 lat

02 Raport TUV 2023 - co piąte auto w Niemczech nie przeszło przeglądu

03 Im starsze auto, tym więcej usterek

Najnowsze dane TUV mówią o zauważalnym pogorszeniu stanu technicznego samochodów poruszających się po niemieckich drogach. Może to wynikać z ograniczonego dostępu do nowych pojazdów i niepewnej sytuacji ekonomicznej.



Niemieckie samochody najstarsze w historii. Średnia wieku przekroczyła 10 lat

W dobie kryzysu wywołanego koronawirusem i rosyjskim atakiem na Ukrainę, duża część niemieckich kierowców odłożyła decyzję o zakupie nowego samochodu na lepsze czasy i zdecydowała się na dłuższe korzystanie z obecnie posiadanego pojazdu.



Efektem jest gorsza kondycja techniczna aut, które zjawiły się w ostatnich miesiącach w stacjach kontroli. Zaciskanie pasa przez niemieckich kierowców skutkuje też odkładaniem na później niektórych napraw.



Reklama

Eksperci TUV zauważają, że pierwszy raz w historii średni wiek samochodu osobowego w Niemczech przekroczył 10 lat (10,1 roku). Dla porównania, trzy lata temu, gdy nikt w Europie nie słyszał jeszcze o covid-19, średnia wieku niemieckich aut wynosiła 9,5 roku.



Raport TUV 2023 - co piąte auto w Niemczech nie przeszło przeglądu

Z danych TUV wynika, że jeden na pięć skontrolowanych pojazdów (20,2 proc.) wykazywał "istotne usterki", które zaowocowały negatywnym wynikiem przeglądu. Dla porównania, w poprzednim badaniu odsetek aut z "istotnymi usterkami" wynosił 17,9 proc.



Trzeba jednak pamiętać, że Niemcy słyną ze skrupulatności i bardzo szczegółowego podchodzą do kwestii badań technicznych pojazdów. Mimo że co piąte auto nie zaliczyło przeglądu za pierwszym razem, zaledwie 0,05 proc. skontrolowanych pojazdów określono mianem "nienadających się do ruchu". Oznacza to, że w skali całych Niemiec, 15 tys. samochodów wprost ze stacji diagnostycznej trafiło do punktów kasacji pojazdów.



Im starsze auto, tym więcej usterek

Nie jest zaskoczeniem, że im starszy samochód, tym jego stan techniczny jest gorszy. Przykładowo - wśród pojazdów w wieku od 6 do 7 lat badania technicznego nie zaliczyło 13,6 proc. skontrolowanych aut. W kategorii wiekowej między 8 a 9 lat było to już 19,6 proc., a 10-11 - 24,4 proc.

Do najczęściej stwierdzanych usterek zaliczyć można m.in. awarie oświetlenia, wycieki, usterki zawieszenia czy szeroko pojętą korozję (obejmującą np. przewody hamulcowe).



Co ciekawe, problemy z zaliczeniem badania technicznego miewają nawet najmłodsze ze skontrolowanych pojazdów. Przykład - usterki oświetlenia stwierdzono są w 1,6 proc. niemalże nowych aut, które pierwszy raz od wyjechania z salonu pojawiły się w stacji kontroli. Aż 2,1 proc. samochodów w wieku do 3 lat, co w skali całych Niemiec daje ponad 45 tysięcy aut, nie przeszło przeglądu technicznego z powodu wycieków.



Najnowszy raport TUV 2023 powstał w oparciu o 9,6 mln pojazdów skontrolowanych przez diagnostów w okresie od lipca 2021 do czerwca 2022 roku.

***