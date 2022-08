Należący do księżnej Diany Ford Escort RS Turbo S1 trafi na aukcję. To jedyny taki egzemplarz na świecie

Ciekawostki Volkswagen Golf za ponad pół miliona złotych. Zainteresowani?

Chociaż księżna Diana mogła przebierać w najbardziej luksusowych limuzynach świata, często można ją było zobaczyć za kierownicą skromniejszych samochodów. Tragicznie zmarła żona księcia Karola szczególnie upodobała sobie Forda Escorta, który kilka razy gościł w jej prywatnym garażu. Jeden z egzemplarzy - stosunkowo podstawowy model - został sprzedany na aukcji w czerwcu 2021 roku. Teraz na licytację trafi drugi pojazd z 1985 roku, w o wiele ciekawszym wariancie RS Turbo S1.

Jak można wyczytać z opisu aukcji - sportowy model Forda trafił do rąk księżnej w dosyć niespodziewany sposób. Początkowo Diana miała otrzymać czerwonego Escorta w wariancie kabriolet. Ostatecznie jednak ze względów bezpieczeństwa, zrezygnowano z modelu wyposażonego w miękki dach i zdecydowano się na ówczesną najmocniejszą wersję RS Turbo S1.

Chociaż samochód był oferowany wyłącznie w białym kolorze, prezes Forda postanowił wyróżnić model i wprowadził do niego kilka modyfikacji. Przede wszystkim pojazd został pomalowany na czarno. Otrzymał także delikatnie przeprojektowany przedni grill, drugie lusterko wsteczne oraz radio zamontowane w schowku. Wszystko to, czyni z niego naprawdę łakomy kąsek dla kolekcjonerów.

Zdjęcie Księżna Diana za kierownicą swojego Escorta RS Turbo S1 / Getty Images

Księżna Diana regularnie jeździła samochodem do 1988 roku. Po tym czasie wyjątkowy pojazd wrócił do Forda, a następnie trafił do żony jednego z wyżej postawionych pracowników marki. Później czarny Escort jeszcze kilkukrotnie zmieniał właścicieli, by ostatecznie trafić w ręce prywatnego kolekcjonera.

Ten postanowił sprzedać model za pośrednictwem słynnego brytyjskiego domu aukcyjnego Silverstone Auctions. Licytacja Forda z przebiegiem 40170 km (z czego ponad 10 000 km przejechała sama księżna Diana) rozpocznie się w sobotę 27 sierpnia. Cena wywoławcza nie została jeszcze ustalona, chociaż eksperci przewidują, że będzie ona liczona w setkach tysięcy funtów.

Ford Escort RS Turbo S1 - rajdówka z homologacją

Ford Escort RS Turbo S1 był jednym z ciekawszych hot-hatchy swojej ery. Stworzony na bazie samochodu rajdowego grupy A, nie tylko prezentował się fantastycznie, ale dodatkowo zachwycał właściwościami jezdnymi - przynajmniej jak na swoje czasy.

Pod maską pojazdu znajdował się czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra z turbodoładowaniem, który generował 132 KM. Samochód posiadał także pięciobiegową, manualną skrzynię biegów oraz innowacyjne na swoje czasy niezależne zawieszenie.

Owszem - jak na dzisiejsze standardy Escort RS Turbo nie jest szczególnie szybki - model rozpędza się do 100 km/h w 7,8 sekundy - jednak w latach swojego debiutu wartości te robiły niemałe wrażenie.

