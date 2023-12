Kierowców do kontroli zatrzymywał Grinch. Oferował uniknięcie mandatu

Oprac.: Mirosław Domagała Ciekawostki

Kierowcy, którzy przekroczą prędkość w hrabstwie Monroe w amerykańskim stanie Floryda mogą zostać zatrzymani do kontroli przez... Grincha. Co więcej, zamiast mandatu, mogą otrzymać do zjedzenia kawałek cebuli.

Zdjęcie Kierowcy na Florydzie mogli się natknąć na nietypowy patrol / Fot: MCSO - Florida Keys / Facebook /