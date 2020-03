​Joe Zakopane "od czterdziestu lat zajmuję się sztukmistrzem"

Trwa intensywne elektryfikowanie motoryzacji. Nie omija bynajmniej również pojazdów z gwiazdą w logo. Ba, szefostwo Mercedesa mówi wręcz o "przestawianiu zwrotnicy na nowe tory".

Zdjęcie zatrudnił znaną aktorkę Julię Louis-Dreyfus i przygotował parodię reklamy zupełnie nowego modelu samochodu /

Tymczasem jeszcze kilka temu koncern ze Stuttgartu z przybierających wówczas na sile trendów potrafił lekko podkpiwać. Wykazując, zresztą nie po raz pierwszy i nie ostatni, tzw. "korporacyjne poczucie humoru" oraz zgoła nie niemiecki dystans do własnych produktów, zatrudnił znaną aktorkę Julię Louis-Dreyfus i przygotował parodię reklamy zupełnie nowego modelu samochodu: Mercedesa AA Class, pierwszego luksusowego sedana napędzanego energią... ze zwykłych, małych baterii. W liczbie dokładnie 9648 sztuk.



Paluszki wypełniają przestrzeń pod maską. Te zapasowe - bagażnik. Pokładowy system Comand Online informuje o stanie napełnienia ogniw. W razie potrzeby można je wymieniać pojedynczo lub wyrzucić wszystkie na raz. Zapomnijcie o Tesli, prawdziwym "elektrykiem" jest Mercedes AA Class!

Aha, jak dowiadujemy się na zakończenie: "batteries are not included", czyli baterie trzeba dokupić oddzielnie.

To oczywiście był żart, ale nasunął nam myśl, by przypomnieć kilka innych, już całkowicie autentycznych reklam samochodów. Jednak przez specjalistów uznanych za tyleż nietypowe, co dziwaczne i w sumie nieudane.

Co my tu mamy...? Na przykład film lansujący Hyundaia Velostar. Jego twórcy postanowili zwrócić uwagę na pewną osobliwość owego modelu. Otóż w pierwszym rzędzie miał on dwoje drzwi, a w drugim, dla większego bezpieczeństwa pasażerów - tylko jedne, od strony kierowcy.

Trzeba przyznać, że wspomnianą cechę auta zaprezentowano w sposób, przyprawiający o niemiły dreszczyk. Po kilkakrotnym obejrzeniu reklamy, Velostar budzi skojarzenia już wyłącznie z ulicą i obdarzoną ogromnymi szponami obrzydliwą kostuchą. Horror i makabra.

Wideo Velostar czyli Horror i makabra

Na mniej spektakularny pomysł, aczkolwiek też kontrowersyjny pomysł wpadli autorzy spotu z Toyotą Camry, zaprezentowanego w 2012 r. w najdroższym USA czasie reklamowym, czyli podczas przerwy w Super Bowl, finale rozgrywek futbolu amerykańskiego.

Otóż postanowili pokazać, że model ten został kompletnie na nowo przemyślany. Co ilustrują przykłady z innych dziedzin życia. Widzimy więc policjanta, który masuje plecy zatrzymanego kierowcy, mężczyznę, pałaszującego jadalne zasłony w pokoju, widzimy zbawienne skutki odchudzającego deszczu itp. Idiotyczne? No cóż... Zapada w pamięć? Niewątpliwie.

Wideo Toyota Camry. Policjanta masuje plecy zatrzymanego kierowcy

W nowozelandzkiej reklamie Toyoty Hilux wystąpił uzbrojony dzik na motocyklu i małpa w pilotce. W spocie z 1985 r. do kupna Citroena CX2 zachęcała Grace Jones, bardzo wtedy popularna dzięki roli dziewczyny Bonda w filmie "A View to a Kill" ("Zabójczy widok"). Świetnie, tylko dlaczego w finale jej mechaniczna głowa ów samochód konsumowała, co zresztą skończyło się nieprzyjemną czkawką?

Wideo Toyota Hilux i uzbrojony dzik na motocyklu

Jest też rodzimy akcent. W spocie, będącym fragmentem większej, brytyjskiej kampanii, reklamującej Nissana Qashqai, ze zdumieniem oglądamy grupę facetów w strojach z wielkimi orłami na piersiach. To Qashqai Polish Team Stunt. Główny bohater, niejaki Joe Zakopane, przygotowuje się do udziału w Qashqai Car Games. Posługując się niebanalną polszczyzną ("Od czterdziestu lat zajmuję się sztukmistrzem") zapowiada, że zwiąże się łańcuchem i trzymając kierownicę w zębach wjedzie pod stromą górę.

Wideo Oto Qashqai Polish Team Stunt

Jak to mawiał poeta: są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom. A może fizjologom i sztukmistrzom... Sami już nie wiemy...