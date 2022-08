Izba Pamięci Drogownictwa. Niezwykłe muzeum dostępne za darmo

Zwiedzanie jest nieodpłatne, a sezon urlopowy idealny na odwiedziny - do czego zachęca zielonogórski oddział GDDKiA.

Jak przekazano w komunikacie, w zbiorach izby znajduje się blisko 350 eksponatów. Są to różnego rodzaju pamiątki związane z drogownictwem, takie jak: walec konny, zbiór kamieni milowych, drogowskazy kamienne i ramienne, znaki drogowe, urządzenia drogowe, sprzęt drobny roboczy, dokumentacje, sprzęt laboratoryjny i drogowy, odznaczenia, a nawet mundur dróżnika.

Zaczęło się od słupa milowego

Początek Izbie Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie dał słup milowy w formie obelisku. Znaleziony na poboczu remontowanej drogi i ocalony przed zniszczeniem w 1979 r. przez ówczesnego kierownika Obwodu Drogowego w Skwierzynie Stanisława Brzezińskiego, który w niedługim czasie zgromadził tak wiele pamiątek, że w 1980 r. jego staraniem na terenie Obwodu Drogowego stworzono Izbę Pamięci Drogownictwa.

Reklama

Wideo Izba Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie, ekspozycja zewnętrzna cz.1

Zbiory są prezentowane zainteresowanym do dziś. Można je oglądać zarówno jako ekspozycję zewnętrzną, jak i w pomieszczeniach Izby, w budynku Obwodu. Pan Stanisław, pomimo że jest już na emeryturze, wciąż opiekuje się izbą i pozyskuje nowe eksponaty.

Wideo Izba Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie, ekspozycja zewnętrzna cz.2

Zgromadzone w izbie eksponaty są dostępne dla zwiedzających we wtorki i środy od godziny 8 do 13 oraz w czwartki od godziny 8 do 11. Można również umówić się w innych godzinach, po wcześniejszym kontakcie z opiekunem izby pod numerem telefonu 601 965 478.

Izba Pamięci Drogownictwa mieści się w Skwierzynie na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA, przy ul. Gorzowskiej 17a.