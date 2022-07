Ile kosztują winiety w krajach Europy? Jak i gdzie je kupić?

Spis treści: 01 Winiety w Austrii

02 Winiety w Czechach

03 Winiety na Słowacji

04 Winiety na Węgrzech

05 Winiety w Słowenii

06 Winiety w Bułgarii

07 Winiety w Szwajcarii

Cena winiety zależy bezpośrednio od czasu jej obowiązywania. Jeśli np. kupimy winietę na tydzień, ale nasz urlop trwa dłużej, musimy na drogę powrotną przez ten sam kraj kupić drugą winietę. Dostępne są one na stacjach benzynowych, przy granicach, często także w supermarketach. Niektóre kraje umożliwiają także zakupienie winiet online.

Winiety w Austrii

Aby jeździć do woli austriackimi autostradami i drogami ekspresowymi przez 10 dni (najkrótszy możliwy okres), musimy nabyć winietę za 9.6 euro. Dwa miesiące podróżowania to koszt 28.2 euro, a rok - 93.8 euro. Winiety obowiązujące w Austrii możemy zakupić zarówno w formie naklejki na szybę, jak i elektronicznie. Jeśli kupujemy naklejkę, musimy zachować jej odcinek kontrolny, a ona sama powinna znaleźć się w prawym górnym rogu przedniej szyby - po stronie kierowcy.

Należy pamiętać o tym, aby austriacką winietę elektroniczną nabyć z wyprzedzeniem. Zacznie ona obowiązywać dopiero po 18 dniach od momentu zakupu i zarejestrowania w systemie. Za brak winiety czeka nas mandat w wysokości do 120 euro.

Winiety w Czechach

U naszych południowych sąsiadów również obowiązują winiety. Za 10 dni zapłacimy 310 koron, za miesiąc 440, a rok to koszt 1500 koron. Winiety czeskie również nabędziemy online. W Czechach brak winiety będzie nas kosztował nawet 20.000 koron, co wg aktualnego kursu daje kwotę 4000 zł.

Jeśli kupujemy winietę w formie naklejki na szybę pamiętajmy, aby przed jej naklejeniem napisać na niej numer rejestracyjny samochodu. Inaczej nie będzie ważna.

Winiety na Słowacji

Za analogiczne okresy jazdy po autostradach na Słowacji zapłacimy odpowiednio 10, 14 i 50 euro. Winiety możemy kupić przez internet, za pomocą aplikacji "eznamka" oraz w automatach na granicy lub na stacji benzynowej oznaczonych jako "eznamka" lub "emyto". Ponieważ winiety są wyłącznie elektroniczne, zawsze warto mieć przy sobie potwierdzenie zakupu.

Jeśli zapomnimy o wykupieniu winiety, a złapie nas policja, musimy liczyć się na Słowacji z mandatem w wysokości od 60 do 150 euro.

Winiety na Węgrzech

Węgrzy mają tylko dwa dostępne przedziały obowiązywania winiet - miesiąc lub rok. Miesięczna winieta to koszt 5100 forintów, a roczna kosztuje 48.800 forintów. Węgierską winietę także kupimy tylko online.

Mandat za brak winiety na Węgrzech nie ma dolnej granicy, ale może wynieść do 15.000 forintów (ok. 180 zł).

Winiety w Słowenii

Minimalny czas obowiązywania winiety w Słowenii to 7 dni i kosztuje ona 15 euro. Opłata za autostrady na miesiąc to koszt 30 euro, a na rok - 110 euro. Słoweńskie winiety także musimy zakupić przed wyjazdem na stronie evinjeta.dars.si i możemy to zrobić nie wcześniej, niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia jej obowiązywania.

Jeśli jednak zapomnimy o wykupieniu winiety, musimy liczyć się z mandatem w wysokości od 300 do nawet 800 euro.

Winiety w Bułgarii

Bułgaria, będąca częstym celem wakacyjnych wyjazdów, daje do dyspozycji kierowców aż 5 rodzajów winiet. Najkrótszy okres, to weekend i taka winieta kosztuje 10 lewów. Za tydzień jazdy zapłacimy 15 lewów, za miesiąc 30 lewów. Trzy miesiące jazdy po Bułgarii to koszt 54 lewów, a rok - 97 lewów. Winiety możemy kupić online, na stronie BGToll, w samoobsługowych terminalach Agencji Infrastruktury Drogowej lub w punktach oznaczonych jako AID.

Brak winiety w Bułgarii to ryzyko otrzymania mandatu w wysokości od 300 do nawet 3000 lewów (ok. 7350 zł).

Winiety w Szwajcarii

Aby podróżować po Szwajcarii choćby dwa dni musimy wykupić jedyną dostępną winietę, która obowiązuje przez okrągły rok. Jej koszt to 40 franków. Z kolei brak winiety oznaczać będzie mandat w wysokości 200 franków i nakaz jej wykupienia. Łącznie, daje to więc 240 franków.

Winieta szwajcarska ma postać naklejki i możemy ją kupić na granicy, na stacji benzynowej lub na poczcie. Jest ona ważna od momentu zakupu. Winietę możemy także nabyć w oddziale Polskiego Związku Motorowego.

