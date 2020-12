Ford najlepszą marką wg Top Gear

Redakcja brytyjskiego Top Gear przyznała nagrody Top Gear Awards 2020. Zdecydowanym zwycięzcą tegorocznej edycji został Ford. Amerykanie mówić mogą o podwójnym sukcesie - Ford otrzymała tytuł producenta roku, a model Puma ST uznany został za najlepszego crossovera.

Zdjęcie Ford Kuga PHEV /INTERIA.PL

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, rozdanie nagród Top Gear odbyło się online. W materiale wideo przygotowanym przez ekipę składającą się z: Chrisa Harrisa, Paddy'ego McGuinessa i Freddiego Flintoffa, a także tajemniczego osobnika, znanego również pod pseudonimem The Stig, można było obejrzeć zwycięzców konkursu oraz poznać argumentację ekipy Top Gear.

Nagroda Manufacturer of the Year (Producent Roku) trafiła do marki Ford. Brytyjczycy docenili ją za innowacyjne podejście do motoryzacji i - uwaga - elektryfikację gamy modelowej! Przedstawiona przez Forda strategia to 14 zelektryfikowanych modeli do końca tego roku. Do 2021 w salonach marki będzie ich już 17.



Na szczególną uwagę zasługuje argumentacja jury. Podkreślono w niej, że: "Ford nie kopiuje pojazdów elektrycznych i crossoverów. Tworzy samochody, które naprawdę będziemy chcieli...Takie podejście spowodowało, że Fiesta i Focus z łatwością prowadzą w swoich klasach. Co więcej, są jeszcze lepsze dzięki technologii hybrydowej. Ktoś miał dobry rok 2020." - ogłosił Top Gear w czasie przyznawania nagrody Manufacturer of the Year.

Zdjęcie Ford Puma PHEV / INTERIA.PL

"Jestem bardzo dumny, że dwie ważne nagrody przyznało nam znakomite grono dziennikarzy, którzy tworzą rozpoznawalną na całym świecie markę Top Gear. Ford systematycznie powiększa swoją ofertę samochodów zelektryfikowanych. Już teraz w naszych salonach można znaleźć Forda Kugę z trzema rodzajami napędów hybrydowych, a także luksusowego Forda Explorera z hybrydą Plug-In. Co więcej, już wkrótce w ofercie pojawi się w pełni elektryczny SUV Mustang Mach-E. Wszystkie te modele przyczyniły się do nagrody Manufacturer of the Year gdzie Ford został doceniony za innowacyjne podejście do motoryzacji i elektryfikację gamy modelowej." - powiedział Piotr Pawlak, Prezes i Dyrektor Zarządzający Ford Polska.



Firma zgarnęła też nagrodę dla najlepszego crossovera, którym ogłoszono nowego Forda Pumę ST. Samochód stworzony przez Ford Perfomance napędzany jest 1,5-litrowym silnikiem EcoBoost (z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa), który zapewnia 200 KM i 320 Nm momentu obrotowego. W efekcie auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,7 sekundy. Kierowca ma do wyboru cztery tryby jazdy, a wyposażenie standardowe obejmuje m.in.: sportowe zawieszenie czy efektowne 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich oraz pełny pakiet elementów typowych dla gamy ST.



