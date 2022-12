Fiat Cinquecento to wózek inwalidzki? Tak tłumaczył się kierowca bez prawka

Cinquecento to nieduże, niezbyt mocne i lekkie auto. Ale raczej nie do tego stopnia, żeby uważać go za zamiennik wózka inwalidzkiego. Tymczasem do tego właśnie próbował przekonać policjantów zatrzymany przez nich 74-latek. Z łatwym do przewidzenia skutkiem.

Zdjęcie Fiat Cinquecento to niewielki samochód, ale żeby pomylić go z wózkiem inwalidzkim? / fot. materiały prasowe; policja /