​19 osób zginęło, a ponad 170 odniosło obrażenia na skutek eksplozji cysterny z gazem LPG, do której doszło na jednej z autostrad we wschodnich Chinach, w pobliżu miasta Wenling.

Siła wybuchu była tak potężna, że spowodowała zawalenie się okolicznych budynków. Wiele samochodów stanęło w ogniu, a obszar eksplozji pokryty został czarnym, gęstym dymem.

Chińskie media podkreślały, że akcja ratunkowa była prowadzona na szeroką skalę, a zniszczenia okolicy były niemal jak po trzęsieniu ziemi. Służby ratunkowe z psami przez wiele godzin poszukiwały osób znajdujących się pod gruzami.



W internecie pojawiło się wiele nagrań, na których widać zarówno eksplozję, jak i zniszczenia. Jedna z kamer uchwyciła nawet szczątki ciężarówki, które wznoszą się z prędkością startującej rakiety!

