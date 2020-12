Dziuple już niemodne? Teraz kradnie się tak!

Optymalizacja kosztów to podstawa dochodowego biznesu. Wiedzą o tym również amatorzy cudzej własności. Po co kraść całe auto i utrzymywać "dziuplę", skoro samochód rozkręcić można wprost na ulicy...

Brytyjskie media rozpisują się właśnie o pewnym mieszkańcu West Midlands, który padł ofiarą zuchwałej kradzieży. W zaledwie kilka godzin złodzieje ogołocili jego Mercedesa klasy C z takich elementów, jak np. drzwi, maska czy fotele. Auto rozgrabione zostało, mimo że właściciel zaparkował je na ulicy, kilka metrów od wejścia do domu!



56-letni Paul Hampton zaparkował swojego Mercedesa klasy C (rocznik 2018) na wprost wejścia do własnego domu w Marsh Lane około godziny 21.30. Ze snu, około piątej nad ranem, wyrwało go dopiero głośne stukanie w drzwi. Pobudkę zafundował mu sąsiad, który wychodząc do pracy odkrył, że auto Paula z eleganckiej limuzyny zmieniło się w buggy... Zniknęły nie tylko efektowne obręcze kół ale też: drzwi, maska, pokrywa bagażnika, klapka wlewu paliwa oraz szereg elementów wyposażenia wnętrza, jak np. przednie fotele! Zdjęcia auta wskazują również, że złodzieje zabierali się też za tylną kanapę ale - najprawdopodobniej - coś ich spłoszyło.



Mieszkańcy Marsh Lane nie kryją zdumienia. Do tej pory ich okolica uchodziła za spokojną. By wykręcić z pojazdu tyle elementów złodzieje musieli uwijać się w tempie mechaników Formuły 1. Mimo pośpiechu ich działanie nie zaalarmowały mieszkańców, pozostali też nieuchwytni dla fotokomórki wzbudzającej dzwonek do drzwi. Ich działania nie obudziły nawet śpiącego pod drzwiami psa właściciela auta!



Sprawą zajmuje się lokalna policja. Zszokowany właściciel wyznaczył nagrodę w wysokości tysiąca funtów za informacje, która pomoże złapać sprawców zuchwałej kradzieży. Straty wyceniono na 14 tys. funtów.