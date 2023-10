Draka na pikniku. W wóz strażacki wjechał czołg. Jak to możliwe?

Spis treści: 01 Czołg wjechał w wóz strażacki

Podczas pokazu doszło do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego strażaków z OSP Kowiesy z czołgiem T-55. W jego efekcie lufa czołgu przebiła przednią szybę zaparkowanego samochodu strażackiego.

Bielany-Wąsy to niewielka miejscowość położona niedaleko Sokołowa Podlaskiego. Na terenie tamtejszego muzeum wojskowego odbywał się Rodzinny Piknik Historyczny "Strzał w 10-tkę". Jedną z jego atrakcji był pokaz dynamiczny dwóch czołgów, w tym T-55 oraz pokazy strażackie.

Czołg wjechał w wóz strażacki

W pewnym momencie doszło do zderzenia czołgu T-55 z zaparkowanym wozem strażaków z OSP Kowiesy. Jak powiedział polsatnews.pl asp. Łukasz Tomczuk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, "nie był to udział zgłoszony, strażacy nie zabezpieczali tej imprezy. Był to wyjazd na polecenie wójta, tzw. wyjazd gospodarczy, impreza nie była masowa".

Na piknik zapraszał prezes Agencji Rezerw Strategicznych, kandydujący w wyborach do sejmu z ramienia PiS Michał Kuczmierowski.