Spis treści: 01 Radiowóz zaczyna jechać slalomem - co to oznacza?

02 Dlaczego policjanci spowalniają ruch na autostradach?

03 Jak należy zachować się w takiej sytuacji?

Wiele popularnych kierunków wakacyjnych wymaga od nas zaplanowania przejazdów z uwzględnieniem tras przebiegających przez Niemcy lub Austrię. Jazda po zagranicznych drogach wymaga jednak nie tylko znajomości podstawowych przepisów panujących w danym kraju. Warto mieć także świadomość o panujących tam zasadach, których na co dzień nie widujemy na polskich drogach.

Radiowóz zaczyna jechać slalomem - co to oznacza?

Wyobraźmy sobie sytuacje, że oto jedziemy niemieckim autobahnem, gdy nagle wyprzedza nas policja. W pewnym momencie radiowóz włącza światła awaryjne, uruchamia sygnały świetlne i zaczyna jeździć slalomem po całej szerokości autostrady. Jednocześnie stopniowo zwalnia i jasno daje do zrozumienia, że nie należy go wyprzedzać.

Co oznacza takie zachowanie funkcjonariuszy i czy faktycznie - jak można wyczytać z żartobliwych komentarzy - chodzi o rozgrzewanie opon w radiowozie?

Instagram Rolka Rozwiń

Otóż nie. Takie zachowanie policjantów to dosyć często stosowany manewr na zachodnich autostradach, mających za zadanie spowolnić ruch samochodowy. Policja daje w ten sposób znać kierowcom, że przed nimi doszło do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia.

Dlaczego policjanci spowalniają ruch na autostradach?

Przyczyn takiego spowolnienia może być bowiem wiele. Począwszy od awarii pojazdu, który stoi w niebezpieczny sposób na odcinku drogi, przez porozrzucane szczątki mogące uszkodzić inne pojazdy, aż po duże zakorkowanie, które wymaga np. łatwiejszego dojazdu służb ratowniczych. Niekiedy policja może w ten sposób zatrzymać nawet cały ruch na autostradzie, by np. pozbierać z jezdni niebezpieczne elementy.

Przykład takiego zachowania możemy obejrzeć na filmie poniżej. Na materiale pochodzącym z sierpnia 2021 roku, widzimy jak policyjny Volkswagen spowalnia ruch na autostradzie. W pewnym momencie funkcjonariusze otwierają drzwi, by dać kierowcom sygnał do stopniowego zatrzymania, a następnie wychodzą by pozbierać szczątki pochodzące z wybuchu opony stojącej nieopodal ciężarówki.

Wideo youtube

Tu z kolei policjanci spowalniają ruch, by móc pozbierać części pochodzące z palety, która nagle osunęła się z przejeżdżającego pojazdu dostawczego.

Wideo youtube

Jak należy zachować się w takiej sytuacji?

W momencie, gdy jesteśmy świadkami takiego zachowania policjantów, powinniśmy przede wszystkim zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość naszego auta do radiowozu przed nami.

Za żadne skarby nie należy wyprzedzać policjantów. Może to nie tylko grozić wysokim mandatem, ale także ryzkiem uszkodzenia naszego samochodu. Nie wiadomo bowiem z jakiego powodu policjanci spowalniają ruch.

W momencie, gdy funkcjonariusze dają jasne znaki do całkowitego wstrzymania ruchu, warto pamiętać o konieczności utworzenia korytarza życia, a więc pozostawienia miejsca dla ewentualnych pojazdów ratunkowych.

Koniec spowolnienia ruchu jest najczęściej sygnalizowany poprzez wyłączenie sygnalizacji świetlnej przez policjantów i odpowiedni znak dłonią. Wtedy kierowcy powinni stopniowo przyspieszyć i powrócić do normalnej jazdy.