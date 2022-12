Czy na nartach wolno jeździć po zaśnieżonych ulicach?

Wtorek był kolejnym dniem burzy śnieżnej w fińskiej stolicy. Służby nie nadążały z odśnieżaniem dróg i chodników, a w trasy nie wyruszyło wiele autobusów i tramwajów. W wielu dzielnicach biegówki były najszybszym środkiem transportu. Ciekawostki Jechał na nartach trzypasmową ulicą!

Na nartach po ulicach nie wolno jeździć

"Może trochę przynudzam, ale biegać na nartach po jezdni nie można, to wykroczenie drogowe i policja może za to nałożyć karę 20 euro" - poinformował na Twitterze nadkomisarz Dennis Pasterstein. Szef departamentu nadzoru ruchu helsińskiej policji skomentował w ten sposób relacje prasowe ukazujące mieszkańców biegnących nawet szybkim stylem łyżwowym po głównych ulicach i skrzyżowaniach w centrum stolicy. Niektórzy w ten sposób pokonywali drogę do pracy. Dla Finów bieganie na nartach jest sportem narodowym. Prawo nie ma poczucia humoru - podkreślił funkcjonariusz.

Śnieżne piekło w Helsinkach

"Śnieżne piekło"; "zimowa zagłada" - tak prasa opisywała chaos komunikacyjny w Helsinkach. W oficjalnych komunikatach służb zachęcano mieszkańców do pozostania w domu i wykonywania pracy zdalnie.